D-Day verwacht in gesprekken Slot en Liverpool: 'The Reds hopen dat het vrijdag akkoord komt'

De onderhandelingen tussen Arne Slot en Liverpool lijken nu echt de laatste fase in te gaan. Voetbal International meldt dat de Engelse club hoopt dat er vrijdag een akkoord komt.

Slot was eerst nog een onbekende naam, maar VI schetst hoe de interesse in de Feyenoord-coach in een stroomversnelling kwam. Op basis van data kwam Liverpool uit bij de Nederlandse trainer en daarom steeg hij ook snel in de peilingen van de bookmakers. Slot sprak daarna een eerste keer met de Engelse club, waardoor de interesse in een stroomversnelling kwam. Liverpool neemt na dit seizoen afscheid van Jurgen Klopp en is daardoor naarstig op zoek naar een nieuwe coach.

Vrijdag

Volgens verschillende media wordt vrijdag een cruciale dag in de onderhandelingen met Slot. De Feyenoord-coach is zelf al akkoord met een overstap naar Engeland. De onderhandelingen gaan op dit moment tussen de zaakwaarnemer van Slot en de clubleiding over zijn contractvoorwaarden en ook Feyenoord moet nog akkoord gaan met een transfersom. Een eerste bod van negen miljoen euro is in ieder geval al van tafel geveegd. Volgens Voetbal International hoopt Liverpool vrijdag dus op een akkoord.

Gemotiveerd

Slot wil zelf in ieder geval dolgraag naar Liverpool, gaf hij voor de weedstrijd tegen Go Ahead Eagles aan bij ESPN. "Het lijkt me duidelijk dat ik graag naar Liverpool wil, dus nu wacht ik af of de clubs tot een akkoord komen. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. Het enige dat ik kan zeggen is dat de clubs in onderhandeling zijn. Dan zit je zelf in de wachtkamer en ben je in afwachting van wat daar uit kan komen."