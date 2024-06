Jerdy Schouten over tandem met Joey Veerman bij Oranje: 'We zijn totaal verschillend'

Jerdy Schouten kende een geweldig seizoen bij PSV in het eerste jaar dat hij terugkeerde naar Nederland. De middenvelder vormde een geweldige tandem met Joey Veerman en dat houdt stand bij het Nederlands elftal. Ook kersverse Oranjeklant Joshua Zirkzee is bekend bij hem. "Ik ging vroeger altijd met hem met een busje naar ADO."

Voor Jerdy Schouten, die een paar jaar terug nog bij Telstar speelde, wordt dit het eerste eindtoernooi namens zijn land. "Het is geweldig om hier te zijn. Anders dan Champions League, kan ik nog niet zeggen want heb nog niet gespeeld. Ik kijk er naar uit om te zien wat het EK met zich mee brengt op het veld." Een basisplaats lonkt voor Schouten, oud en vertrouwd naar zijn PSV-kompaan Joey Veerman.

'Het is een godsgeschenk dat Frenkie de Jong er niet bij is': Oranjekoorts Aad de Mos loopt op richting EK "Oranje heeft een paar mazzeltjes gehad in aanloop naar het EK", zegt voormalig toptrainer Aad de Mos in onze videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK voetbal exclusief voor Sportnieuws.nl dagelijks zijn scherpe mening.

Jerdy en Joey

Het tandem op het middenveld bij PSV Schouten en Veerman was enorm belangrijk voor het kampioenschap van PSV. Ook tegen IJsland leek dit duo van waarde te zijn voor Oranje. Schouten legt uit waarom het zo lekker loopt: "Wat ik altijd al zeg, we hebben een goed automatisme dat elkaar beter maakt. We zijn twee verschillende spelers en juist dat klikt zo goed. Ik denk dat het beide kanten op werkt met Joey Veerman."

Joey Veerman spreekt vriendin tegen over huwelijksplannen: 'Daar zijn de meningen over verdeeld' Met bruiloften van Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong is het een drukke bedoening wat betreft trouwerijen bij Oranje-internationals. Onlangs liet de vriendin van Joey Veerman weten dat ze nog een trouwdatum moeten prikken en de middenvelder het liefst in een feestzaal in Volendam zou trouwen. Daar heeft de international zich over verbaasd.

Communicatie met Joey

In het veld moeten de twee continu met elkaar schakelen, dat gaat niet altijd op een lieve manier. "We kunnen ook zeiken tegen elkaar in het veld, soms moet dat. maar je kent elkaar dus je voelt wanneer je wel en niet moet reageren", zegt Schouten. "Joey kan ook lullen hoor, dus als ik op alles moet reageren dan blijf ik bezig."

Veerman vertelde aan Sportnieuws.nl dat Schouten niet zo rustig blijkt als dat de buitenwereld zal denken. Dat beaamde Schouten. "Ik denk dat de media me inderdaad als rustiger eravart, maar als ik echt mezelf ben dan kan ik wel drukker zijn. Ik ben alleen niet zo erg van de kleedkamerhumor, dat doe ik niet zo gauw."

Opvallend advies voor Ronald Koeman richting eerste EK-duel met Polen: 'Zijn snelheid heb je nodig' Oranje speelt zondagmiddag de eerste groepswedstrijd tegen Polen. Om 15.00 uur wordt er afgetrapt in het Volksparkstadion in Hamburg. We vroegen Berry van Aerle om zijn favoriete XI samen te stellen en hij kiest voor twee opvallende namen in zijn basisopstelling.

Met Zirkzee naar ADO

Een andere speler die hij goed kent is de pas aangekomen Joshua Zirkzee. "Ik ken hem al heel lang, we reden altijd samen met een busje naar Den haag toe. Sinds toen is hij altijd dezelfde speler geweest, mooi om naar te kijken. Geweldige techniek, ik verwacht veel van hem want hij is heel goed. Hij heeft de potentie, die zag ik ook bij Bologna, en dat laat ook zien dat hij hier is. Hij wordt elk jaar weer beter."

Waar Zirkzee in Bologna bleef, ging Schouten weg, naar PSV. "Dat is een goede keuze geweest om naar Nederland terug te gaan, dat had ik ook gehoopt natuurlijk. ik had het ook wel verwacht anders doe je dat niet." Toen hij nog in Nederland was, als kleinere jongen keek hij natuurlijk ook naar het Nederlands elftal. Daar houdt hij warme herinneringen aan over: "Als klein kind was ik altijd aan het genieten van die wedstrijden van Oranje. Lekker toeteren als het goed ging met het Nederlands elftal."

Alles over het EK Voetbal

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het laatste nieuws rond Oranje en andere landen. Check verder ook alle selecties, groepsindelingen en de wedstrijden.