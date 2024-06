Joshua Zirkzee meldt zich vlak voor het eten bij Oranje, Lutsharel Geertruida lacht hem uit

Joshua Zirkzee heeft zich donderdagavond gemeld bij het Nederlands elftal. De spits, die woensdagavond werd opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman, kwam binnen in het hotel toen de selectie zich aan het voorbereiden was op het eten.

Op de sociale media van het Nederlands elftal is de binnenkomst van Zirkzee gefilmd. Terwijl de koks op de achtergrond bezig zijn het eten klaar te maken, loopt de 23-jarige spits langs alle ronde tafeltjes om iedereen de hand te schudden. Met de ene speler is het contact inniger dan met de ander.

Lachende Geertruida

Zo vallen vooral de handshakes met Lutsharel Geertruida en Jerdy Schouten op. De Feyenoord-verdediger heeft zijn telefoon al in de aanslag om Zirkzee te filmen. Terwijl hij de hand van Zirkzee schudt, kan Geertruida het niet laten om de net aangekomen spits te pesten. "Goedenavond meneer, jij was op vakantie?", vroeg Geertruida zich lachend af. Zirkzee heeft een flinke reis achter de rug, want woensdag vierde hij nog vakantie aan de andere kant van de wereld.

Blij met Schouten, 'bang' van Wijnaldum

Ook de handshake met Schouten is mooi om te zien. De twee speelden nog even samen bij Bologna, voordat Schouten naar PSV vertrok. Een van zijn laatste begroetingen was met Georginio Wijnaldum. Terwijl Zirkzee probeert te acclimatiseren, loopt de middenvelder langs. Uit schrik schudt Zirkzee snel de hand van Wijnaldum.

Polen - Nederland

Zirkzee is nog op tijd om uitgebreid mee te kunnen doen met de teambesprekingen en trainingen in aanloop naar de eerste wedstrijd op het EK voetbal. Zondag wacht de eerste wedstrijd, in Hamburg tegen Polen. Zirkzee is speler nummer 26 in de selectie van Koeman. Hij werd ook opgeroepen omdat Brian Brobbey nog altijd geblesseerd is en niet zeker is of hij op tijd fit is.