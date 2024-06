Joey Veerman spreekt vriendin tegen over huwelijksplannen: 'Daar zijn de meningen over verdeeld'

Met bruiloften van Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong is het een drukke bedoening wat betreft trouwerijen bij Oranje-internationals. Onlangs liet de vriendin van Joey Veerman weten dat ze nog een trouwdatum moeten prikken en de middenvelder het liefst in een feestzaal in Volendam zou trouwen. Daar heeft de international zich over verbaasd.

Veerman is al een aantal jaar samen met Chantalle Schilder. Samen hebben zij een zoontje: Frenkie. Schilder ging vorige week in een groot interview in De Telegraaf in op vragen over een mogelijke bruiloft. Ze vertelde dat er enige discussie is over de locatie, omdat zij het liefst in een kasteel trouwt en Veerman gewoon wil trouwen in een feestzaal in Volendam. "De datum moeten we nog prikken", liet Schilder weten.

Toen Sportnieuws.nl Veerman in Wolfsburg vroeg naar de mogelijk aanstaande trouwplannen, trapte de PSV'er op de rem. "Ik was wel verbaasd over dat stuk", vertelt Veerman. "Ik heb mijn vriendin nog helemaal niet ten huwelijk gevraagd, dus dat is een misverstand."

Dit is Joey Veerman: het moeilijk weerstaan van verleidingen, salaris en de assistkoning van de wereld Joey Veerman is dé uitblinker van PSV en verovert de harten van de Oranje-fans in aanloop naar het EK voetbal. Ook buiten het voetbal heeft Veerman de zaakjes inmiddels goed voor elkaar met een prachtige vrouw en een 'kleine Veerman'. Dit weten we allemaal over de Volendammer.

Dat er discussie is over een trouwlocatie, dat wil Veerman uiteindelijk wel toegeven. "Daar zijn de meningen over verdeeld, maar we hebben sowieso nog geen plannen. Dus daar kan ik nog weinig over vertellen."

Volop bruiloften binnen Oranje

De laatste maanden was het qua trouwerijen volop prijs binnen de selectie van het Nederlands elftal. Frenkie de Jong stapte vorige maand in het geheim in het huwelijksbootje met Mikky Kiemeney. De middenvelder van FC Barcelona is er vanwege een enkelblessure niet bij in Duitsland.

Verdedigers Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij komen wel in actie tijdens het Europees Kampioenschap. Ook zij trouwden vlak voor het EK voetbal met hun partners AnneKee Molenaar en Diona Turcanu. Op het huwelijk van Veerman en Schilder moeten we, als we de PSV'er moeten geloven, voorlopig nog even wachten.

Huwelijksnacht met de boys

De Ligt trouwde in het geheim vlak voordat hij zich moest melden in Zeist. Dat was nogal een hoop gedoe, maar het was alsnog een geweldige dag, gaf hij aan. "Daar zijn best wat processen aan vooraf gegaan. De Champions League-finale was nog een optie voor Bayern tot het laatste moment dus dat was spannend. Dit was uiteindelijk de enige dag waarvan ik zeker wist dat ik vrij was. De dag erna moest ik weer bij Oranje zijn dus het was geen huwelijksnacht maar een nacht met de mannen", zei hij lachend.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het laatste nieuws rond Oranje en andere landen. Check verder ook alle selecties, groepsindelingen en de wedstrijden.