Bijzonder cadeau voor Joshua Zirkzee na gul gebaar van Disney: 'Hopelijk pas na de finale'

Héél goed nieuws voor Joshua Zirkzee. De spits moest zijn Disney-tripje in de Verenigde Staten afblazen omdat hij werd opgeroepen voor Oranje, maar na het EK is hij door Disney uitgenodigd om zijn tripje te hervatten.

'Joshua, veel succes op het EK 2024', opent het Nederlandse Instagram-account van Disney. 'We nodigen je uit om je Disney-reis na het toernooi af te maken in Disneyland Paris!' In de video geeft het pretpark meer uitleg: 'Beste Joshua, we wensen je een magisch EK. En of je dromen in Duitsland gaan uitkomen of niet, we bieden je bij deze een verblijf aan in Disneyland Parijs. Hopelijk pas na de finale.'

Een mooi cadeautje voor de spits van Bologna. Zirkzee was nog geen dag in Disney World in Miami, tot hij een belletje kreeg van Oranje. Bondscoach Ronald Koeman wilde hem tóch bij de selectie voor het EK voetbal hebben, mede wegens een blessuregeval van Brian Brobbey.

Vliegensvlug naar Wolfsburg

Zirkzee had net de oren van Mickey Mouse gezien en moest direct dus het attractiepark weer verlaten. Het belletje kwam op woensdag en donderdagmiddag sloot hij al aan bij de selectie van Oranje. De spelers van het Nederlands elftal vertoeven momenteel in Wolfsburg.

Die Duitse stad is centraal gelegen, kijkend naar de drie speellocaties van Oranje in de groepsfase. De allereerste speellocatie is het Volksparkstadion in Hamburg, waar zondag de eerste groepswedstrijd van Nederland plaatsvindt. Om 15:00 uur wordt er afgetrapt tegen Polen.