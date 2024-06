Dit is de weersvoorspelling in Hamburg tijdens Nederland - Polen

Nederland speelt zondag de eerste wedstrijd van het EK voetbal tegen Polen. Die wedstrijd staat op het programma in het Volksparkstadion in Hamburg. Dat stadion is niet overdekt en dat zou zondag voor natte gezichten kunnen zorgen. Lees hier over het weer bij Nederland - Polen.

Het stadion van Hamburger SV werd al geopend in 1953 en vervolgens nog eens gerenoveerd in 1998. Er zitten platen over de tribunes heen om de supporters droog te houden, maar voor het veld geld wat anders. Bij eventuele regenval worden de spelers én het gras dus gewoon nat.

Weersvoorspelling Nederland - Polen

En er is zeker kans op regen, komende zondag in Hamburg. Weeronline.nl voorspelt zo'n vijftig procent kans op neerslag tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Polen, die om 15:00 uur begint. Maar om de temperatuur hoeven de Oranje-spelers zich geen zorgen te maken: het lijkt tussen de 17 en 20 graden te worden.

EK 1988

Bondscoach Ronald Koeman heeft mooie herinneringen aan de stadions die hij in Duitsland tegenkomt. In 1988, toen Oranje het EK won, speelde Nederland in de halve finale ook in het Volksparkstadion. West-Duitsland werd toen met 2-1 verslagen, waarna commentator Evert ten Napel de legendarische woorden sprak: "Het Volksparkstadion is van Oranje."

Toen stond hij als speler op het veld, komende zondag als bondscoach aan de zijlijn. In aanloop naar die wedstrijd heeft hij de nodige zorgen over zijn selectie. Brian Brobbey viel woensdag geblesseerd uit op de training en in eerste instantie leek er weinig aan de hand, maar er zijn toch zorgen ontstaan over zijn fitheid.

Joshua Zirkzee van zijn vakantie getrokken

Koeman wilde geen risico lopen én kon nog één speler toevoegen aan zijn selectie, dus hij haalde Joshua Zirkzee terug van zijn vakantie. De spits van Bologna stond net in Disney World in Miami, toen hij alsnog een oproep kreeg voor het Nederlands elftal. Het belletje kwam op woensdagmiddag, een dag later sloot hij al aan bij de selectie.

Brobbey blijft voorlopig ook nog bij de selectie, maar gaf bij De Telegraaf al wel aan twijfels te hebben. De spits van Ajax zei: "Die zit wel in mijn hoofd, ja. Ik weet niet hoe het is eerlijk gezegd. Vandaag (donderdag, red.) wordt er een scan gemaakt. En daarna kijken we van dag tot dag, denk ik. Het voelt wel iets beter dan woensdag, maar het is wat stijfjes.”

