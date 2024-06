Opvallend advies voor Ronald Koeman richting eerste EK-duel met Polen: 'Zijn snelheid heb je nodig'

Oranje speelt zondagmiddag de eerste groepswedstrijd tegen Polen. Om 15.00 uur wordt er afgetrapt in het Volksparkstadion in Hamburg. We vroegen Berry van Aerle om zijn favoriete XI samen te stellen en hij kiest voor twee opvallende namen in zijn basisopstelling.

Van Aerle heeft hoge verwachtingen van Oranje en een aantal tips voor Ronald Koeman, met wie hij samen het EK van 1988 won. In het doel geen verrassing. "Duidelijk, dat is Bart Verbruggen", zegt Van Aerle tegen Sportnieuws.nl. Achterin kiest hij voor Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Micky van de Ven en Nathan Ake. "Mensen zullen misschien raar opkijken van Van de Ven, maar tegen Polen en Frankrijk heb je zijn snelheid nodig."

Voetballend middenveld

Op het middenveld kiest Van Aerle, na het wegvallen van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners, voor PSV'ers Joey Veerman en Jerdy Schouten. Tijjani Reijnders maakt het middenveld compleet. "Schouten hoort er zeker in. Hij houdt altijd het tempo hoog en is onopvallend, opvallend aanwezig. Daarnaast mag van mij Veerman met passjes strooien", vervolgt Van Aerle. "En Reijnders komt ervoor. Hij speelde heel erg goed tegen IJsland."

Berry van Aerle komt met verrassende voorspelling voor Nederland: 'Dan wacht een kraker van jewelste' Het EK voetbal in Duitsland staat op het punt van beginnen. Bij Sportnieuws.nl voorspelt onze columnist en voormalig Europees kampioen Berry van Aerle het toernooiverloop. Hij is hoopvol en gaat voor een finaleplek van Oranje.

Malen boven Frimpong en Simons

In de aanval kiest Van Aerle voor Borussia Dortmund-aanvaller Donyell Malen. Hoewel velen zouden kiezen voor Xavi Simons en Jeremie Frimpong is de voormalig PSV'er en international van Oranje duidelijk over de pijlsnelle Malen. "Ik zet Malen er neer voor het opkomen van Dumfries. Frimpong staat meer aan de zijlijn, terwijl Malen naar binnentrekt. Hij creëert ruimte voor Dumfries. Tegen Polen zou ik voor Malen kiezen", zegt Van Aerle.

Donyell Malen scoort voor het Nederlands elftal. © Pro Shots

Topscorerstitel voor Memphis Depay?

Naast Malen moeten Cody Gakpo en Memphis Depay komen. "Cody is altijd dreigend en kan een doelpunt maken. Hij is gewoon een zekerheidje voor mij in het elftal", zegt Van Aerle, die ook duidelijk is over de spitspositie. "Memphis Depay. Het is te hopen dat hij fit blijft, want dan gaat hij een heel mooi toernooi spelen. Hij kan zelfs een gooi doen naar de topscorerstitel."

Dé opstelling tegen Polen

Als het aan Berry van Aerle ligt, speelt het Nederlands elftal tegen Polen in de volgende opstelling: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Aké; Schouten, Veerman, Reijnders; Malen, Depay en Gakpo.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het laatste nieuws rond Oranje en andere landen. Check verder ook alle selecties, groepsindelingen en de wedstrijden.