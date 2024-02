KNVB maakt speeldata halve finales bekertoernooi bekend

De speeldata van de halve finales van de KNVB Beker zijn bekendgemaakt. De vier overgebleven teams weten dus wanneer zij de laatste horde naar de finale moeten nemen.

De loting was afgelopen zaterdag en leverde de volgende halve finales:

Feyenoord - FC Groningen

Cambuur - NEC

SC Cambuur tegen NEC is ingepland op dinsdag 27 februari. Feyenoord tegen FC Groningen wordt twee dagen later afgewerkt. Allebei de duels beginnen om 20.00 uur.

De winnaar van Feyenoord - FC Groningen speelt in de finale officieel 'thuis'. Dat is meer voor de administratie, want de finale wordt op 21 april sowieso gespeeld in De Kuip.

Feyenoord wéér thuis in de beker? Zo vaak gebeurde het de afgelopen tien jaar Feyenoord lootte zaterdagavond weer een thuiswedstrijd in de TOTO KNVB Beker, namelijk tegen FC Groningen. Het is al de vierde keer dit seizoen dat Feyenoord thuis loot. Fans roepen wel vaker dat het balletje van de Rotterdammers wel héél warm moet zijn. Het lijkt opvallend vaak te gebeuren dat Feyenoord thuis loot in de beker. Maar hoe vaak daadwerkelijk? En is dat veel? Een overzicht.

Twee KKD-clubs bij laatste vier

Met Cambuur en FC Groningen staan er voor het eerst sinds 1986 twee clubs uit de Keuken Kampioen Divisie in de halve finales. Die clubs hopen de negende (en tiende) eerstedivisieclub te worden die de bekerfinale weet te halen. Nog nooit wist een club van een niveau lager de beker ook te winnen.

Dit was de laatste keer dat een club uit de Keuken Kampioen Divisie de finale van de KNVB Beker haalde Met Cambuur en FC Groningen staan er twee ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie in de halve finales van de TOTO KNVB Beker. Er kan dus zomaar een KKD-club in de bekerfinale terechtkomen. Acht clubs wisten dit ooit eerder te presteren, maar de laatste keer was wel al heel lang geleden.

Europees ticket

De winnaar van de beker verdient een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Feyenoord is op dit moment de enige ploeg die daar niets aan heeft. De Rotterdammers staan momenteel tweede in de Eredivisie en die plaats geeft recht op een deelname aan de groepsfase van de Champions League. Het bekerticket schuift dan door naar de nummer drie. Alle mogelijke scenario's zijn in dit artikel te vinden.

Aangezien Cambuur en Groningen nog in de beker zitten, kan het dus zomaar gebeuren dat het Europese ticket naar een club uit de Keuken Kampioen Divisie gaat. Sportnieuws.nl zocht eerder uit of een club van dat niveau wel Europa in mag.

Mogen FC Groningen en Cambuur wel of niet Europa in bij bekerwinst? KNVB geeft uitleg Voor het eerst in 38 jaar staan er met Cambuur en FC Groningen twee ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie in de halve finale. Stel dat een van die ploegen nou de beker wint, mag het dan in Europa uitkomen? Sportnieuws.nl deed navraag bij de KNVB.

Kwartfinales

De vier teams haalden vorige week de halve finales van het bekertoernooi. NEC rekende dinsdag thuis met 3-0 af met ADO Den Haag. Een dag later won Cambuur met 3-1 van Vitesse en was Feyenoord in De Kuip met 2-0 te sterk voor AZ. FC Groningen versloeg Fortuna Sittard donderdag na strafschoppen.