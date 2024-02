Tjaronn Chery blinkt opnieuw uit en helpt NEC naar halve finales KNVB Beker

NEC is de eerste halve finalist van de TOTO KNVB Beker. Dinsdag rekende de ploeg van Rogier Meijer met dank aan winteraankoop Tjaronn Chery af met ADO Den Haag. In Nijmegen werd het 3-0 voor de Eredivisionist. Chery scoorde en gaf een assist.

Al na 115 seconden kon een volgepakt Gofferstadion juichen; de Japanner Koki Ogawa kopte een perfecte voorzet van Chery tegen de touwen. Dat was goed voor NEC, maar niet voor de wedstrijd. De thuisploeg was slordig in het vervolg van de eerste helft en bij ADO ontbrak de aanvallende power.

De Hagenezen waren vooral slordig in de eindpass en werden vooral gevaarlijk uit pogingen van afstand. Na een uur aanmodderen wisselde NEC-trainer Rogier Meijer. Doelpuntenmaker Ogawa ging eruit voor Sylla Sow en Roberto González kwam voor Mees Hoedemakers. Bijna direct na die omzetting viel de 2-0. Bart van Rooij bereikte teamgenoot Dirk Proper, die de bal in de verre hoek schoot.

Chery in vorm

Na de 2-0 ging het allemaal veel soepeler bij NEC en in het stadion was het een groot feest. Dat werd nog groter toen Chery in de 67ste minuut zijn derde goal voor de Nijmegenaren maakte in drie duels, eerder scoorde hij al in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles en Heracles Almelo. Door de inbreng van Chery bekert NEC verder, zij horen voor het eerst sinds 2014 bij de laatste vier. ADO moet zich focussen op promotie naar de Eredivisie.

Bekerwinnaar Chery

De 35-jarige Chery weet hoe het is om de KNVB Beker te winnen. Hij stuntte in 2015 met FC Groningen, dat in de finale PEC Zwolle met 2-0 versloeg. Chery tekende deze winter bij NEC en was direct belangrijk met twee goals in twee Eredivisie-wedstrijden.

Chery zei tegen De Telegraaf: "Ik weet hoe mooi het is om een bekerfinale te spelen en te winnen. Het was een fantastische ervaring. Ik hoop het nog een keer mee te kunnen maken."