FC Groningen verslaat Fortuna na penalty's en zorgt na 38 jaar voor twee KKD-clubs in halve finale KNVB Beker

Groningen is de vierde en laatste halvefinalist in de KNVB Beker. In een weinig vermakelijke wedstrijd tegen Fortuna Sittard, moesten penalty's een winnaar beslissen. De ploeg van trainer Dick Lukkien nam die beduidend beter en mag zich melden in de halve eindstrijd van het bekertoernooi.

Groningen of Fortuna maakten donderdagavond uit wie de laatste halvefinalist van de KNVB Beker wordt. Na Feyenoord, NEC en SC Cambuur is er nog één plaats vrij in de halve eindstrijd van het bekertoernooi. Beide ploegen begonnen daarom ook in volle oorlogssterkte aan de wedstrijd in het hoge Noorden.

Grote kansen

De eerste helft was er een waarbij de kansen er meer dan genoeg waren, maar de goal niet viel. Groningen-goalie Hidde Jurjus had in de openingsfase een ijzersterk antwoord op een volley van Kaj Sierhuis. Daarna raakte Laros Duarte met een piekfijne vrije trap nog de lat boven doelman Michael Verrips. Uiteindelijk bleef het dus bij een 0-0-stand, waarmee de spelers de kleedkamer ingingen.

Zelfde spelbeeld

Ook in de tweede helft was het spelbeeld zo ongeveer hetzelfde. Fortuna had lichtjes het overwicht, maar het vuur kwam er vanuit beide kanten nog niet echt uit. De ploeg uit Sittard kwam er voetballend niet genoeg uit, waardoor een doelpunt nog altijd uitbleef. Uiteindelijk moest een verlenging een winnaar bepalen in de spannende wedstrijd in Groningen.

Strafschoppen

Uiteindelijk bood een verlenging van de toch ietwat saaie wedstrijd ook geen uitkomst en moesten er strafschoppen aan te pas komen. Mouhamed Belkheir bleek bij die pingels de schlemiel. Hij schoot zijn strafschop hoog over, waardoor het stadion van Groningen ontplofte. Daardoor staan er na 38 jaar weer twee KKD-clubs in de halve finale van het bekertoernooi.