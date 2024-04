Routinier bij Ajax stelt pensioen uit en is in gesprek met de club over nieuw contract

Ajax is met Remko Pasveer in gesprek om zijn aflopende contract te verlengen. De afgelopen dagen kwamen er meerdere berichten naar buiten dat de doelman met pensioen zou gaan, maar niets blijkt minder waar.

Pasveer (40) weet van geen ophouden. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de routinier niet van plan om na dit seizoen te stoppen. Zowel Ajax als Pasveer staan open voor een langer verblijf in Amsterdam. De gesprekken lijken de goede kant op te gaan, meldt Voetbal International.

Bak aan ervaring

De doelman kwam in 2021 transfervrij over van Vitesse naar Ajax. In eerste instantie werd Pasveer gehaald als reservekeeper achter André Onana. Maar doordat de Kameroener dopingregels had overtreden, kon Pasveer zijn plek onder de lat innemen. Sindsdien speelde hij vijftig officiële wedstrijden voor Ajax.

In Amsterdam blonk Pasveer vooral uit in de Champions League tegen Borussia Dortmund, waar hij met een aantal goede reddingen Erling Haaland van het scoren afhield. Dankzij zijn goede optreden dat zijn seizoen verdiende hij ook een plek in de WK-selectie in Qatar.

Dit seizoen kwam de keeper uit Enschede, mede dankzij enig blessureleed, nog geen minuut in actie voor Ajax. Na het WK raakte hij zijn basisplaats kwijt aan Gerónimo Rulli, en haalde Sven Mislintat met Diant Ramaj nog een nieuwe doelman naar Amsterdam.

Belangrijk voor de selectie

Ondanks dat hij dit seizoen tot nu toe geen impact heeft kunnen maken op het veld, speelt de ervaring en persoonlijkheid van Pasveer een belangrijke rol binnen de selectie. De oud-keeper van onder andere Heracles en Vitesse voelt zich nog altijd fit en is van mening ook volgend seizoen van waarde te kunnen zijn. Hij voelt bovendien de verantwoordelijkheid om Ajax te helpen bij de wederopbouw.