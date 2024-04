Oranje Leeuwinnen ondanks afwezigen klaar voor EK-kwalificaties: 'Groep is goed genoeg om te kunnen winnen'

De Oranje Leeuwinnen spelen vrijdag hun eerste wedstrijd in de EK-kwalificaties tegen Italië. Bondscoach Andries Jonker moet helaas wel een aantal topspeelsters missen wegens blessures. Toch blijft hij positief.

"De groep is goed genoeg om hier te winnen", aldus Jonker, die niet kan rekenen op Jill Roord, Lieke Martens, Vivianne Miedema, Jackie Groenen en keepster Daphne van Domselaar. "We kunnen wel moeilijk doen en zeggen: 'Die, die en die zijn er niet dus het kan niet', maar we moeten kijken hoe we het wel voor elkaar krijgen. Het is moeilijk, maar het kan."

Martens en Groenen werken bij hun club in Parijs aan hun herstel. De speelsters van Paris Saint-Germain zouden er dinsdag mogelijk wel weer bij kunnen zijn, als Oranje tegen Noorwegen speelt. "Vrijdag of zaterdag hakken we de knoop door of ze bij ons aansluiten richting Noorwegen", aldus de bonscoach.

TV-gids: op deze zender kijk je naar de Oranje Leeuwinnen tegen Italië in de EK-kwalificatie De Oranjevrouwen beginnen vrijdagavond de kwalificatie voor het EK 2025 met een uitwedstrijd tegen Italië. Om 18:15 uur komen de Oranje Leeuwinnen in actie tijdens de eerste van de in totaal zes kwalificatiewedstrijden die op het programma staan. Hier lees je op welke zender je naar deze wedstrijd kan kijken.

Voor Lineth Beerensteyn, die voor Juventus speelt is het duel met de Italianen extra speciaal. "Ze hebben een goede mentaliteit en gebruiken slimmigheidjes. Maar dat niet alleen. Ze zijn comfortabel aan de bal, vooral op het middenveld." Ook Jonker prijst het Italiaanse voetbal. "Ze hebben hier vijf goede clubteams. Daar kunnen landen als Frankrijk, Duitsland en Spanje niet aan tippen. Maar met alle respect voor de Italianen, wij kunnen morgen zeker winnen."

Berensteyn is het daarmee eens. "We hebben genoeg kwaliteit in de groep", zegt ze. Zelf wil ze ook een belangrijke rol spelen in het duel. "Mijn rol verandert niet, ik wil altijd heel belangrijk zijn en mijn verantwoordelijkheid pakken. Dat verandert niet omdat er nu een aantal niet bij is. Ik vind ook niet dat we verwachtingen moeten temperen."