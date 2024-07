Cees Bol door het dolle heen na recordoverwinning Mark Cavendish: 'Blij om er onderdeel van te zijn'

Mark Cavendish schreef woensdag 3 juli 2024 wielergeschiedenis. De Engelsman won voor de 35e keer een etappe in de Tour de France, een record. Daar was zijn ploeggenoot Cees Bol bij Astana Qazaqstan natuurlijk blij mee.

"Wij hebben al maanden gezien dat dat erin zat, het is mooi dat iedereen dat nu ook weet", sprak de Nederlander, die onderdeel is van de sprinttrein van Cavendish, na afloop. Bol vond het heel speciaal om onderdeel van de historische reeks van Cavendish te zijn. "Ergens klein onderin, maar ik ben heel blij om er onderdeel van te zijn. En ik ben blij dat het gelukt is."

Vruchtbare samenwerking

De Nederlander verhuisde anderhalf jaar geleden samen met Cavendish naar Astana. "Het is toevallig zo gelopen, maar we hebben vanaf het begin een heel fijne samenwerking gehad. Michael (Mørkøv, red.) en Davide (Ballerini, red.) kwamen daar nog bij. De samenwerking is heel hecht. Als je met een gedreven groep naar een mooi doel werkt, is de ontlading groot. Maar dit doen is wel heel mooi."

Bol omschreef Cavendish als 'supergedreven om te winnen'. Hij keek bij de NOS terug op de sprint van zijn ploeggenoot. "Ik zag in de finale dat hij niet meer bij mij zat, dus toen ben ik gestopt. Ik kon van achteren zien dat hij langs de binnenkant ging en zijn weg vond. Hij lanceerde zijn sprint en we weten van Cav dat als hij in de Tour is en de lijn in zicht is hij wat extra's kan."

