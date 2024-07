Mark Cavendish sprint naar recordzege in Tour de France, geletruidrager Tadej Pogacar komt met de schrik vrij

Mark Cavendish heeft waarvoor hij naar de Tour de France is gekomen: zijn 35e ritzege ooit. Daarmee is hij nu alleen recordhouder. De Brit was na een hectische sprint de snelste in Saint Vulbas. In het klassement veranderde er niets, al scheelde dat niet veel: Tadej Pogacar kwam met de schrik vrij.

Het was een typische sprintersrit. In de openingsfase probeerde meerdere renners, onder wie Mathieu van der Poel, wel te ontsnappen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk ontstond er een kopgroep van twee, die niet veel ruimte kreeg van het peloton. De Fransmannen Clément Russo (Groupama-FDJ) en Matteo Vercher (TotalEngergies) bleven tot aan kilometer 36 voor de streep vooruit, toen ze ingerekend werden volgde een boksje.

Mark Cavendish sprint naar Tourrecord

Dus volgde zoals verwacht een massasprint. Met een verraderlijke bocht in de laatste 300 meter was het oppassen voor de sprinters. Er gingen nog wat renners onderuit en daar profiteerde Mark Cavendish van. Hij pakte nummer 35, eentje meer dan Eddy Merckx. Links van de weg kwam Cav als eerste over de streep, voor Jasper Philipsen.

Zijn eerste Tourzege pakte hij in 2008 en daar bleef het niet bij die editie. Cav won er gelijk vier dat jaar. Een jaar laten kwam hij zelfs zes keer juichend over de streep. De laatste keer dat de Engelsman won in de Ronde van Frankrijk was in 2021.

Bijna valpartij Tadej Pogacar

Op iets meer dan 50 kilometer van de streep ging het bijna mis voor geletruidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kon nog net een vluchtheuvel en verkeersbord ontwijken, maar achter hem vielen de renners als dominosteentjes over elkaar heen. Bahrain-renner Pello Bilbao lag daardoor op zijn gat.

Wel was het weer kassa voor Visma | Lease a Bike. Christophe Laporte zag een bocht over het hoofd en gleed over het gladde asfalt. Gelukkig viel de schade mee voor hem en de Nederlandse ploeg. Tiesj Benoot ontsprong de dans net voor de Europees kampioen Laporte.

Klassement

De Sloveen Tadej Pogacar blijft in de gele leiderstrui. Biniam Girmay schrijft opnieuw geschiedenis, want hij is nu groenetruidrager als leider van het puntenklassement. Hij neemt die trui over van de Noor Jonas Abrahamsen, die nu de bollentrui als enige over heeft. Remco Evenepoel is de drager van het wit.

