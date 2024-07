Mark Cavendish wordt door iedereen geknuffeld na schrijven van Tour de France-geschiedenis: 'Het was een grote gok'

Mark Cavendish schreef woensdagmiddag wielergeschiedenis in de Tour de France. De legendarische sprinter (39) boekte zijn 35e etappezege in de iconische wielerkoers. Daar leek het hele peloton ook wel blij mee te zijn, want zelfs tijdens het interview na de etappe werd hij door veel collega's geknuffeld.

Met een schitterende eindsprint stelde Cavendish zijn 35e etappezege in de Tour de France veilig. Schreeuwend van vreugde kwam Cav over de streep, want dankzij deze overwinning is hij de renner met de meeste dagzeges ooit in de Ronde van Frankrijk. Dat record deelde hij eerder nog met Eddy Merckx. Wielergeschiedenis van de sprinter dus, die kort daarna al door zo'n beetje alles en iedereen in het peloton werd gefeliciteerd.

Ook tijdens het interview kreeg hij meerdere knuffels. Onder meer van eerdere etappewinnaar Biniam Girmay en Alexandr Vinokourov, zijn teambaas van Astana Qazaqstan Team: "Zie je wat het betekent?", vraagt Cavendish vervolgens aan de interviewer na zijn zege. "De Tour is groter dan wielrennen."

'Het is gewoon gelukt'

Eerder in het interview bedankte hij zijn baas voor de zege. "Ik kan het niet geloven. Het was een grote gok om hier mee te doen en proberen te winnen. Een grote gok voor mijn baas", vindt Cavendish, bij wie het besef langzaam leek in te dalen. "Het is ons gewoon gelukt. We hebben gedaan wat we wilden."

Wie na de eerste dag in de Tour dacht dat Cavendish de vijfde etappe zou winnen, was voor gek verklaard. Hij had het de eerste uren van de Tour loodzwaar en moest zelfs meermaals overgeven op de fiets. Uiteindelijk haalde hij de finish, knapte hij op en won hij dus de tweede sprintetappe van deze Tour.

Cavendish maakte zich geen zorgen na zijn slechte eerste dag: "Ik weet hoe het werkt. Ik heb vijftien keer de Tour de France gereden. Ik hou niet van slechte dagen, maar ik weet dat het in het hoofd zit en dat je moet doorgaan om er doorheen te komen."

🚴‍♂️🇫🇷 | Historie! Nummer 35 is een feit voor Cavendish! 🤩🤩 #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/9VjCWTNNIo — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 3, 2024

