Chris Froome zet vijfde Tour de France-zege uit zijn hoofd, maar: 'Een etappe winnen zou geweldig zijn'

De 38-jarige Chris Froome hoopt de komende zomer weer mee te doen aan de Tour de France. De viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk werd vorig jaar aan de kant gehouden door zijn team.

Froome, die in 2017 voor het laatst de Tour won, kreeg in 2019 te maken met een serieuze valpartij en was daarna nooit meer de oude op de fiets. De Brit won in de jaren daarvoor met ogenschijnlijk veel gemak rit na rit in de Franse ronde.

Afgelopen jaar mocht de renner van Israel-Premier Tech niet meedoen aan de Tour de France, dit jaar hoopt Froome er weer bij te zijn. Tegen Eurosport zegt hij: "Terugkeren in de Tour de France en meestrijden voor een etappezege, zou een geweldige manier zijn om mijn carrière te eindigen. Met nog een paar echte gevechten in de bergen."

Froome heeft nog twee seizoenen een contract bij zijn team. Daarna is hij veertig jaar en lijkt hij te gaan stoppen. Een vijfde Tour-zege lijkt er dan ook niet meer van te komen. "Het is altijd een droom, maar ik ben tot de realiteit gekomen dat het héél moeilijk is om op dat level terug te keren."

Momenteel staat Froome aan de kant met een gebroken pols, die hij in maart opliep tijdens Tirreno-Adriatico. Vanaf de zijkant zag hij Jonas Vingegaard winnen. Bij Eurosport zegt Froome ervan te dromen om in zijn topjaren tegen Vingegaard en Tadej Pogacard te hebben gereden.