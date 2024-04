'Dat is niet zo moeilijk': Mathieu van der Poel vindt zichzelf 'klopbaar' in Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel is dé favoriet om de wielerklassieker Parijs-Roubaix te winnen. De Nederlandse wereldkampioen won ook al de Ronde van Vlaanderen. In de kasseienklassieker is hij dus de te kloppen man. Maar hij geeft zijn concurrentie tips hoe hem te verslaan.

Voorafgaand aan de start van Parijs-Roubaix sprak de Belgische televisie met Van der Poel. Hij won in 2023 de koers ook al en dus was de vraag aan alle andere renners: hoe kun je Van der Poel verslaan? "Dat is niet zo moeilijk. Ik denk dat al bewezen is dat niemand onklopbaar is", zei de favoriet zelf. "Zeker in Roubaix, waar het toch altijd een andere soort wedstrijd is dan de Ronde van Vlaanderen."

Van der Poel werd in Gent-Wevelgem nog geklopt in de sprint door Mads Pedersen. Hoe gaat hij Parijs-Roubaix aanvliegen? "Het is vaak afwachten tot de eerste kasseienstrook. En vanaf daar is het nog heel ver. Voor mij begint de koers pas bij de Arenberg ergens." Dat is na 164 kilometer koers, van de in totaal ruim 258 kilometer die de renners moeten afleggen.

Afspraak met ploeggenoot Jasper Philipsen

Wordt het dan weer een één-tweetje tussen Van der Poel en Jasper Philipsen, zijn ploeggenoot bij Alpecin-Deceuninck, zoals in 2023? "Er zijn geen afspraken gemaakt", zeiden beide renners. "We moeten eerst maar eens zien dat we in een situatie komen waarin we beide troeven kunnen uitspelen en dan zien we wel", zei Van der Poel eerlijk. Philipsen: "We willen gewoon een mooie wedstrijd rijden en dan zien we wel waar het schip strandt."

De organisatie van Parijs-Roubaix paste last minute nog een deel van het parcours aan. De door Van der Poel zo in twijfel getrokken chicane voor het Bos van Wallers is aangepast, voor de veiligheid van de renners. Zo zijn ijzeren hekken weggehaald en zijn ze vervangen door plastic blokken.