Flashback: de sensationele zege van Mathieu van der Poel bij Amstel Gold Race 2019

Sensationeel. Miraculeus. Fenomenaal. Legendarisch. Ongelooflijk. Verbluffend. Kies maar de omschrijving uit voor de zege van Mathieu van der Poel bij de Amstel Gold Race 2019. Die laatste kilometers behoren tot de fraaiste wielermomenten ooit.

We blikken terug naar zondag 21 april 2019. Tijdens de koers had Julian Alaphilippe de touwtjes stevig in handen. De Fransman had Jakob Fuglsang bij zich, maar iedereen wist: die sprint hij er met groots gemak uit. Alleen zo ver kwam het niet. Van der Poel was in de achtervolging en gaf maar niet op. Hij ramde als bezeten op de pedalen, sloot in de slotkilometer aan bij het voorste duo en nog wat andere achtervolgers en reed met een machtige jump het hele soepje voorbij. Hoofdschuddend kwam hij over de meet.

Tekst gaat door na de tweet

Wat een finale! Mathieu van der Poel wint de Amstel Gold Race! pic.twitter.com/K1tPilasPe — NOS Sport (@NOSsport) April 21, 2019

Laatste kilometer

Die slotkilometer van Van der Poel was meer dan imposant. Hij raffelde die af met een snelheid van zestig kilometer per uur. Check de tweet hieronder voor nog wat meer gegevens.

📺 🇳🇱 2019 Amstel Gold Race | #AGR24



🏆 MVDP



Time — last 42 sec 💥 (video: 1:22 ➜ 2:04)

Distance — 698 m 📏

Speed — Avg 59.8 Kph, Max 66.2 Kph 💨

Power — Avg 852 W, Max 1,400 W ⚡️

Cadence — Avg 106 rpm, Max 113 rpm 🔃

Hr — Avg 190 bpm, Max 192 bpm ❤️pic.twitter.com/XkxXt67A3S — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) April 13, 2024

Amstel Gold Race 2024

Van der Poel staat zondag aan de start bij de Amstel Gold Race 2024. In de afgelopen weken schreef hij al de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op zijn naam. Plakt hij er in de Zuid-Limburgse heuvels ook nog de Amstel Gold Race aan vast? Dan is hij de eerste renner met deze drie koersen op zijn palmares in hetzelfde seizoen.

