TV-gids: op deze zender kijk je live naar de Amstel Gold Race, met Mathieu van der Poel

De enige voorjaarsklassieker op Nederlandse bodem staat komende zondag weer op het programma: de Amstel Gold Race. Met Mathieu van der Poel zou het zomaar kunnen dat we weer een Nederlandse winnaar krijgen. Lees hieronder waar je de Amstel Gold Race live kan zien.

Komende zondag is alweer de 58e editie van de wielerronde. In 253,6 kilometer krijgen de renners 33 klimmetjes voor de kiezen door het heuvelachtige landschap van Zuid-Limburg. Het parcours van dit jaar is exact hetzelfde als die van vorig jaar, toen Tadej Pogacar zegevierde. Dat gaat dit jaar niet nog een keer gebeuren, want Pogacar doet niet mee.

Amstel Gold Race op tv

De mannen en vrouwen komen beide op zondag in actie. De ronde van de vrouwen is vanaf 12.45 uur live te volgen bij de NOS op NPO1 of iets later (vanaf 13:00 uur) bij Sporza. De race van de mannen zie je bij zowel NPO1 als de Belgische zender vanaf 14.30 uur.

Van der Poel de topfavoriet

Zoals eerder gezegd verkeert Mathieu van der Poel in bloedvorm. De renner won dit voorjaar al De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en is de torenhoge favoriet voor de zege komende zondag. MvdP won de rit één keer eerder: in 2019.

Wat is dat witte bandje om de pols van Mathieu van der Poel? Wielrenner Mathieu van der Poel kwam de afgelopen maanden dikwijls als eerste over de finish. De Nederlander zette een hele hoop solo's op zijn naam, maar werd altijd vergezeld door een opvallend wit bandje. Het kleinnood siert elke race zijn linkerpols, maar wat is het precies?

Michael Boogerd, oud-winnaar van de Amstel Gold Race, kan zijn ogen amper geloven bij wat Van der Poel allemaal laat zien. "Wat hij laat zien, is bijna niet te geloven", zei hij eerder. "Ik heb Eddy Merckx niet met eigen ogen zien rijden, dus ik ken hem vooral van de geschiedenis. Dit komt toch wel in de buurt. Niemand was de afgelopen decennia zoals Mathieu nu is. Hij is voor mij een dusdanige grootheid, daar moet je je hoed gewoon voor afnemen. Niet normaal wat ik allemaal zie."

Vriendin Roxanne

Het geheim achter Van der Poel? Dat is misschien Roxanne Bertels, sinds 2018 zijn vriendin. De twee wonen samen met hun hond Lola in een riante woning in de buurt van Antwerpen. Na elke wielerronde vliegt ze haar liefje om de nek en ze steelt dan ook regelmatig de show, als de Nederlandse renner weer eens als eerste over de streep is gekomen. Lees hieronder meer over Bertels en over Van der Poel zelf.