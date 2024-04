'Hel van het Noorden is voor hem een paradijs': buitenlandse media lovend over Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel was zondag de veruit sterkste bij Parijs-Roubaix, door een solo van zestig kilometer. De buitenlandse media kwamen dan ook superlatieven tekort om zijn kwaliteiten te omschrijven.

"De koning van het voorjaar", wordt Van der Poel genoemd door de Belgen van Het Laatste Nieuws. Zij schrijven dat VDP er 'met kop en schouders bovenuit stak'. Het is de tweede keer dat de Nederlander de snelste is in Parijs-Roubaix, nadat hij ook won in 2023.

In Italië kwam de mooiste tekst bij La Gazzetta Dello Sport vandaan. De Italianen schreven dat 'De Hel van het Noorden' voor Van der Poel juist een paradijs is. "Er liggen dan wel zes miljoen kasseien, die bij een normale sterveling de rug en de spieren in de armen en nek doen breken. Maar zelfs die kasseien kunnen de sterkste klassiekerkampioen van deze generatie niet tegenhouden. Met Van der Poel rijdt al de rest voor de tweede plaats."

"Hij blijft zijn naam met gouden letters in de geschiedenisboeken van het wielrennen schrijven", schrijft het Spaanse AS. Het medium kopte op: "Van der Poel, van een andere wereld." AS schreef - net als veel andere media - ook over de trieste toeschouwer die een pet gooide naar Van der Poel, met als waarschijnlijke doel om die pet tussen z'n spaken te krijgen.

Zelf zei Van der Poel daarover: "Ik zag dat ik iets wits naar me geslingerd kreeg, maar wist niet wat het was. Blijkbaar vindt niet iedereen het leuk als ik voorop rijd. Ik trek me er niks van aan."

'Van een andere planeet'

In Frankrijk wist L'Équipe van ellende ook niet meer hoe het Van der Poel moest omschrijven. Zijn aanval was 'supersonisch' en zijn hele rit 'van een andere planeet'. "En dat een week na zijn overwinning in de Ronde. Dit is echt historisch. De versnelling die hij deed komt zelfs uit een ander tijdperk."