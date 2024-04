Wanhoop in peloton: 'Hoe ik Mathieu van der Poel moet verslaan? Ik heb geen flauw idee...'

De fans langs de kant van de weg, de mensen thuis voor de tv en de journalisten, op iedereen maakt Mathieu van der Poel grote indruk. En ook in het peloton weten ze: "Hij is een klasse beter dan de rest."

In Gent-Wevelgem moest Van der Poel zijn meerdere nog erkennen in Mads Pedersen. De Deen klopte in de wereldkampioen in een onderlinge sprint. In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix stond er echter geen maat meer op de Nederlander, zo zag ook de wereldkampioen van 2019.

"Mathieu is van een andere planeet", aldus Pedersen na zijn derde plek in Roubaix. "Hoe ik hem in deze vorm moet verslaan? Je mag eerlijk weten: ik heb geen flauw idee. Ik ben vandaag verslagen door de baas."

'Supervet'

Naast Van der Poel maakten nog twee Nederlanders, op een iets bescheidenere manier, naam. De broers Tim en Mick van Dijke eindigde namens het geplaagde Visma- Lease a bike allebei in de top 20.

"Ik vind het eerlijk gezegd wel gaaf dat Mathieu in de wereldkampioenstrui de dubbel pakt", aldus Tim van Dijke tegenover De Telegraaf . "Vorige week Vlaanderen, nu Parijs-Roubaix. Hij steekt er gewoon met kop en schouders bovenuit. Mooier wordt het niet voor hem. Ik heb nu ook weer veel van hem geleerd. Mijn motor moet in elk geval veel groter worden wil ik hem ooit kunnen bijhouden."

"Ik verwonder me elke week over die jongen”, vertelde Mick van Dijke. "We trainen allemaal keihard, we doen er alles aan om goed te zijn en nog beter te worden. En dan heb je een zo’n jongen die het keer op keer nog beter doet. Daar heb ik heel veel bewondering voor. Echt supervet, kan niet anders zeggen. Hij is een klasse beter dan de rest."