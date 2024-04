Zware aanrijding tijdens Ronde van Vlaanderen zorgt voor besef bij Anke (22): 'Ik heb veel geluk gehad'

Mathieu van der Poel won zondag voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen door met overmacht de concurrentie achter zich te laten. Toch was er nog iemand onderwerp van gesprek op paaszondag. Anke Sneyers stond zoals ieder jaar langs het parcours om de koers te bekijken, maar dat ging deze editie flink mis.

De jonge Belgische atlete Anke Sneyers is momenteel thuis aan het revalideren nadat zij als toeschouwer bij de Ronde van Vlaanderen werd aangereden. Anke liep bij de aanrijding een hersenschudding op, brak haar sleutelbeen en had tien hechtingen nodig. Ondanks de pijn is ze vooral dankbaar dat het ongeluk heeft overleefd, vertelt ze tegenover De Telegraaf.

Mathieu van der Poel laat concurrentie ver achter zich en is recordhouder in Ronde van Vlaanderen Mathieu van der Poel heeft met groot machtsvertoon voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De Nederlander plaatste op 55 kilometer van de finish zijn aanval en soleerde zo overtuigend naar de zege in Vlaanderens Mooiste.

"Ik mag blij zijn dat ik er nog ben", vertelt Anke. "Maar het is vervelend. Normaal gesproken zou ik nu op weg zijn naar Spanje voor een trainingsstage. In plaats daarvan moet ik naar het ziekenhuis voor mijn schouder en mogelijk een operatie. Maar ik besef dat ik vooral veel geluk heb gehad."

"Ik herinner mij niets meer"

Het ongeluk vond plaats tijdens de beklimming van de Hotonde, waar Anke samen met haar ouders stond om de renners aan te moedigen. "Ik herinner me nog dat ik een eerste kopgroepje zag passeren. Maar van het peloton dat achtervolgde? Niets meer", zegt Anke.

Haar moeder Pascelli herinnert zich wel alles nog. "Anke stond op twee meter links van mij. Bij haar stond ook nog een fotograaf met een grote lens en een man die een picknicktafel droeg waar blijkbaar de naam van een renner op stond."

"Daarna ging het snel", gaat Pascelli verder. "Ik hoorde geschreeuw en zag renners op de grond. Anke is tijdens de valpartij zeker een paar meter meegesleurd totdat ze ten val kwam. Achteraf hoorde ik dat de renners aan de kant moesten gaan voor die man met zijn picknicktafel. Vermoedelijk is één renner daardoor van de weg in de berm geraakt, en zo in contact gekomen met Anke."

'De koning van de Ronde': Belgische media lyrisch over Mathieu van der Poel Mathieu van der Poel won zondagmiddag met overmacht de Ronde van Vlaanderen. Na de koers waren de Belgische media lyrisch over het optreden van de Nederlandse wielrenner.

Anke krijgt de schuld

Anke herinnert zelf niets meer van de aanrijding, toch weet ze dat zij niet de schuldige was. "Ik stond niet op straat, maar in de berm. Ik heb zelf nog gekoerst. Mijn broers koersten. Wij weten als geen ander dat je niet op de weg moet gaan staan."

Her brother, who is quoted, works for Alpecin-Deceuninck pic.twitter.com/FdhMFEpnKz — Stephen Davies (@stevedaviesseo) March 31, 2024

Op sociale media kwamen veel reacties dat Anke de schuldige was. Zoals: "Weer een meisje die een selfie met een renner wilde hebben." Haar moeder Pascelli is vol ongeloof. "Kom op zeg. Mijn zoon werk zelf bij wielerploeg Alpecin-Deceuninck. Mijn man gaf les aan de wielerschool. Als we echt een selfie willen, weten we wel waar we moeten zijn."

Talentvolle atlete

Anke wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende G-atletes in België. Tijdens vorige WK en EK's haalde ze al heel wat medailles binnen. Bovendien was ze volop in training voor het EK in Zweden en behoren de Paralympische Spelen nog steeds tot de mogelijkheden. Voorlopig herstelt ze thuis van haar verwondingen na de aanrijding.