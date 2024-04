Verwondering over 'fenomeen' Mathieu van der Poel: 'Als je hem ziet, zijn die anderen een stel prutsers'

Mathieu van der Poel won zondag op indrukwekkende wijze de Ronde van Vlaanderen. De wereldkampioen kwam solo over de streep na een loodzware koers en pakte daarmee zijn derde overwinning in het wielermonument. In de wielerwereld wordt met verwondering gekeken naar de prestaties van Van der Poel.

"Het was waanzinnig", zei oud-wielrenster Marijn de Vries in de talkshow Sophie en Jeroen van BNNVARA. Ze genoot volop van de overwinning van de Nederlandse wereldkampioen: "Het lijkt zo makkelijk en dat is juist zo knap. Als je hem ziet rijden dan zijn die andere renners maar een stelletje prutsers."

Tafelgenoot Thomas Dekker, ook oud-wielrenner, sloot zich volledig aan bij die woorden: "Als iemand op de toppen van zijn kunnen aan het presteren is en het kwartje altijd de goede kant opvalt, dan lijkt het makkelijk. Daar trap ik zelf ook in. We vinden het eigenlijk 'gewoon' dat hij geschiedenis aan het schrijven is."

Wielerfan richt zich tot vriendin Mathieu van der Poel: 'Roxanne Bertels, het spijt me' Een wielerfan heeft zondag een wel heel mooi souvenir overgehouden aan de Ronde van Vlaanderen. De supporter kreeg de bos bloemen die Mathieu van der Poel kreeg bij de winst te pakken.

Glibberen en glijden

De beslissende aanval van Van der Poel kwam op de glibberige Koppenberg, waar hij samen met Matteo Jorgenson en Mads Pedersen de enige was die rijdend boven wist te komen. De rest moest afstappen door de gladheid en te voet verder.

De Vries zag dat Van der Poel zich daar niets van aantrok en ondanks de gladde kasseien wel boven wist te komen: "Hij rijdt daar en blijft gaan. We kijken echt naar een fenomeen." Ook Dekker genoot van de beelden: "Hij lijkt zoveel beter dan de rest. Alles valt samen."



De glibberige Koppenberg zorgde voor bijzondere beelden achter Van der Poel. © Getty Images

Mathieu van der Poel: eigenwijze alleskunner op de fiets die dankzij liefde voor mooie auto's vriendin Roxanne vond Als kind uit een ware wielerfamilie was het lot bij zijn geboorte eigenlijk al geschreven. Maar de manier waarop Mathieu van der Poel de harten van de wielerfans zou veroveren, kon niemand voorspellen. Een zeer complete renner met een goed gevulde palmares in allerlei disciplines. Dit is Mathieu van der Poel, de 29-jarige wielrenner uit het Belgische Kapellen, die op zijn achttiende voor de Nederlandse nationaliteit koos.

Via de zon naar Roubaix

Van der Poel had het na urenlang ploeteren in het wisselvallige Belgische wel gehad en vloog nog dezelfde avond naar Spanje. Daar kon hij zijn overwinning met een lekker zonnetje vieren. Komende zondag staat alweer de volgende wielerklassieker op het programma voor de Nederlandse wereldkampioen: Parijs-Roubaix.

De 29-jarige wielrenner was vorig jaar de beste in De Hel van het Noorden. Van der Poel vocht daar met Wout van Aert om de zege, maar die strijd werd mede door een lekke band voor de Belg beslist in het voordeel van de wereldkampioen.

Dit jaar zal die tweestrijd er niet komen. Van Aert liep bij een val vorige week meerdere botbreuken op en zal net als in Vlaanderen ook zondag niet aan de start staan.