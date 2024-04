Jonas Vingegaard waarschuwde halfjaar geleden al voor gevaarlijke afdaling; organisatie deed niks

Jonas Vingegaard zou enkele maanden geleden al gewaarschuwd hebben voor de afdaling waar het donderdag misging tijdens de Ronde van het Baskenland. De organisatie greep echter niet in.

Markus Laerum is de CEO van veiligheidsbureau Safe Cycling. In gesprek met Sporza vertelt hij dat Vingegaard ongeveer een halfjaar geleden al zijn zorgen uitte over dit deel van het parcours. Terwijl vele teams trainingskampen belegden in Spanje, kwam Safe Cycling langs om te spreken met zo'n 200 renners over de veiligheid in de koers.

"Een van onze gesprekspartners toen was Jonas (Vingegaard, red). Hij deelde heel veel inzichten met ons. Over de algemene gevaren van de koers, maar ook over specifieke ritten. En daar kwam het Baskenland en deze afdaling aan bod."

Laerum en zijn team stapten naar de organisatie van de Ronde van het Baskenland, maar kregen nooit reactie. Donderdag zagen zij het volledig misgaan op precies dat stuk waar zij voor waarschuwden. "Begrijp je nu waarom het zo frustrerend was om naar de koers te kijken vandaag? Echt gewoon shit."

Val Vingegaard

Naast Vingegaard gingen ook renners als Remco Evenepoel en Primoz Roglic hard naar de grond. De koers werd stilgelegd en uiteindelijk mocht de kopgroep nog strijden om de ritzege. Het peloton reed rustig naar de finish. De tijdsverschillen werden weggestreept.

'De dingen die ik zag waren niet lekker': paniek groot bij Visma-renners na valpartij Jonas Vingegaard De valpartij van Jonas Vingegaard tijdens de vierde etappe van de Ronde van Baskenland is niet in de koude kleren gaan zitten bij zijn ploeggenoten. Beelden en reacties laten een flinke paniek zien.

Kritiek

Vanuit de wielerwereld kwam er al gauw veel kritiek. Zo was Thijs Zonneveld erg stellig in zijn bewoordingen na de enorme crash in het Baskenland. Vrijdag trok de koers echter 'gewoon' weer verder.