Tadej Pogacar draagt zege in Luik op aan schoonmoeder: 'Hele dag emotioneel op de fiets'

Met twee vingers wijzend richting de hemel kwam Pogacar zondagmiddag over de streep in Luik. Zijn tweede zege in Luik-Bastenaken-Luik droeg de Sloveen op aan zijn schoonmoeder. Zij overleed twee jaar geleden waardoor Pogacar zijn titel niet kon verdedigen in de Ardennenklassieker. Het zorgde ervoor dat Pogacar een emotionele dag beleefde.

Het was voor Pogacar een dag vol gemengde gevoelens, maar de 25-jarige Sloveen reed vooral met één iemand in gedachten: zijn schoonmoeder. De moeder van zijn verloofde Urska, overleed precies twee jaar geleden aan de gevolgen van kanker. Toen Pogacar in 2022 het verdrietige nieuws kreeg te horen vloog hij terug naar Slovenië waardoor hij Luik-Bastenaken-Luik liet schieten. Twee jaar later stond Pogacar opnieuw aan de start en kon hij zijn overwinning aan zijn schoonmoeder opdragen.

Tadej Pogacar geeft Mathieu van der Poel het nakijken en pakt zege in Luik-Bastenaken-Luik Tadej Pogacar heeft op overtuigende wijze Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam geschreven. Op 35 kilometer van de finish reed de klimmer weg en gaf hij onder andere Mathieu van der Poel het nakijken.

Na twee jaar weer succes in Luik

Pogacar sloot zijn indrukwekkende voorjaar in stijl af met zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. In 2022 was de Sloveen ook al torenhoog favoriet, maar moest hij vanwege het tragische nieuws van zijn schoonmoeder op de vooravond van de koers aankondigen dat hij niet van start zou gaan. Zondag werd in zijn interview na afloop duidelijk hoe groot de impact van deze overwinning op hem was.

"Het was behoorlijk emotioneel voor mij om de hele dag op de fiets te zitten", vertelt Pogacar geëmotioneerd na de finish. "Constant moest ik denken aan Urska's moeder die twee jaar geleden overleed, waardoor we terug naar huis moesten gaan. Ik reed vandaag voor Urska's moeder."

Na het missen van de editie van 2022 verliep de wedstrijd een jaar later slecht af voor Pogacar. Hij kwam tijdens de koers vroeg ten val, waar hij een gebroken hand aan overhield. Hierdoor kon er een streep door zijn ambities in Luik, maar ook zijn plannen voor het resterende seizoen moesten worden gewijzigd.

Strijd tussen Van der Poel en Pogacar

Waar vorig jaar een titanstrijd werd beloofd tussen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel, ging er dit jaar opnieuw een streep door het gevecht. Evenepoel kwam ten val in de Ronde van het Baskenland, met een gebroken schouderblad en sleutelbeen tot gevolg, waardoor hij niet aan de start kon verschijnen. De editie van 2024 beloofde een gevecht tussen de twee sterkste renners van dit voorjaar, met Mathieu van der Poel en Pogacar.

Met 100 kilometer tot de finish werd Van der Poel voor de tweede keer opgehouden door valpartijen in het peloton. Vooral de tweede massale valpartij zorgde voor een grote achterstand voor de wereldkampioen. Zijn ploeggenoten startte de achtervolging, maar kwamen niet dichterbij het peloton dat werd aangedreven door Israel-Premier Tech. De ploeg werd op kop gezet van het peloton om Van der Poel niet te laten terugkeren in kansrijke positie.

Uiteindelijk ging de snelheid in het peloton naar beneden en kon MvdP dankzij de inspanningen van zijn teamgenoten terugkeren. Toch heeft die inspanning een mogelijke rol gespeeld bij het laten rijden van Pogacar bij zijn aanval op de Côte de la Redoute. Vanaf dat punt gaf Pogacar de concurrentie het nakijken en kon hij met ruime voorsprong solo over de streep komen in Luik.

De strijd om de tweede plek ging onverminderd verder met een tactisch rijdende Van der Poel. Hij hield zich tijdens de beklimmingen rustig om zo energie te besparen. Achteraf een juiste keuze aangezien de Nederlander met nog vijf kilometer te gaan kon aansluiten bij de achtervolgende groep. Van der Poel won op indrukwekkende wijze de sprint in een uitgedunde groep, om na Pogacar en Romain Bardet het podium te completeren.

🚴🇳🇱 | Tadej Pogacar. Er staat geen maat op deze buitenaardse! De winnaar van Luik-Bastenaken-Luik 2024 👏​👏​ #LBL



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/XOloaWmSyV — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 21, 2024

Giro d'Italia

De overwinning van Pogacar staat symbool voor de dominantie die hij het gehele seizoen al toont. In slechts tien koersdagen heeft de renner van UAE Team Emirates maar liefst zeven keer gewonnen. Zijn knappe prestaties zorgen voor nog meer hoge verwachtingen voor zijn deelname aan de Giro d'Italia, waar hij als de grote favoriet aan de start verschijnt.