Marijn van den Berg 'heeft geen goede benen' maar wint de sprint in Ronde van Catalonië

Marijn van den Berg heeft donderdagmiddag de vierde etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. De Nederlander van EF Education-EasyPost kwam als eerste over de streep en liet onder meer Bryan Coquard daarmee achter zich. Tadej Pogacar behield zijn leiderstrui.

Van den Berg had eerder op de dag nog aangegeven niet over goede benen te beschikken, maar daar was in de slotkilometer niks van te zien. De man in het roze positioneerde zich goed en kwam uit het wiel van Coquard. Hij drukte zijn wiel net voor dat van Arne Marit en Emils Liepins over de streep en pakte daarmee de ritzege. Het was de eerste ritzege van Van den Berg dit wielerseizoen.

🚴🇪🇸 | Marijn van den Berg wint in de #VoltaCatalunya103! De positie was perfect, het moment van sprinten was perfect en dus is daar de eerste overwinning van zijn seizoen. Chapeau! 🎩



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/NC3uP6Ce7t — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 21, 2024

Een kopgroep met onder meer Thomas De Gendt werd met al op dertig kilomter van de streep weer in de kraag gegrepen. Sprintersploegen Cofidis en Intermarché-Wanty lieten hun ambities blijken, maar kwamen uiteindelijk te kort in de sprint.

Klassement

In het algemeen klassement veranderde er niks. Pogacar mag ook in etappe vijf de leiderstrui aantrekken. Mikel Landa staat op zo'n twee en een halve minuut achterstand van de Sloveen. Wout Poels is op de zevende plek de beste Nederlander.