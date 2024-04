Wat is dat witte bandje om de pols van Mathieu van der Poel?

Wielrenner Mathieu van der Poel kwam de afgelopen maanden dikwijls als eerste over de finish. De Nederlander zette een hele hoop solo's op zijn naam, maar werd altijd vergezeld door een opvallend wit bandje. Het kleinnood siert elke race zijn linkerpols, maar wat is het precies?

Het Laatste Nieuws weet te melden dat het om een hip fitness-bandje gaat. De zogenaamde 'Whoop' is een behoorlijk hightech armband die een topsporter van allerlei relevante data voorziet. Het apparaatje maakt gebruik van ledsensoren die de ademhalingsfrequentie, zuurstofsaturatie, rusthartslag, hartslagvariabiliteit én de huidtemperatuur kunnen meten. Best knap voor zo'n klein dingetje.

Het grote verschil is dat een topsporter als Van der Poel met de 'Whoop' geen groot schermpje met zich meedraagt. Het bandje registreert alleen zijn vitaliteit en slaat dat op voor latere inzage. Daarnaast is het Amerikaanse merk ook een officiële partner van Alpecin-Deceuninck, dus het is niet zo vreemd dat de wielrenner uitgerekend voor dit hulpmiddel kiest.

Handig hulpmiddel

Amerikaans wereldkampioen veldrijden Jeremey Powers is in dienst van 'Whoop'. Hij vertelde De Volkskrant dat Van der Poel nu geen rood vlees meer eet voor een belangrijke wedstrijd. Het bandje vertelde de Nederlander dat hij dat slecht verteert waardoor hij minder goed kan slapen. Golfer Nick Watney zou het bandje zelfs hebben gebruikt om te constateren dat hij besmet was met het coronavirus. Zijn ademhaling was niet in orde en even later bleek hij positief.

Wie ook zo'n handig bandje wil aanschaffen zal wel diep in de buidel moeten tasten. De aanschafprijs varieert tussen de 50 en 100 euro, maar het bijbehorende abonnement kan per jaar oplopen tot zo'n 264 euro.