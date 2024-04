Zorgen om onderkoelde Mattias Skjelmose: 'Sommige renners worden nooit meer hetzelfde'

Het was woensdagmiddag een akelig beeld: de Deense kampioen Mattias Skjelmose moest wegens onderkoeling van zijn fiets gehaald worden en gedragen worden naar de ploegleiderswagen. De bondsdokter van de Belgische ploeg spreekt zijn zorgen uit voor de situatie.

Bij Sporza gaat men met Kris Van der Mieren, bondsdokter van de Belgische Ploeg, in gesprek over het incident met Skjelmose. "Allereerst gaat het lichaam zich proberen te beschermen met basisreacties als kippenvel en bibberen. Dat om de temperatuur op peil te houden. Dan begint het metabolisme te vertragen."

Vervolgens gaat het lichaam in de overlevingsmodus. "Alles wat niet dient om de vitale organen te beschermen, is met andere woorden energieverkwisting. Want tja, je lichaam weet niet dat je een koers rijdt."

Skjelmose

Vooral met Skjelmose ging het slecht. De Deen kon niet stoppen met trillen en de beelden waren niet fraai. Van der Mieren heeft dan ook behoorlijk wat zorgen om de renner. "Het gevoel in je spieren vermindert. Net als de scherpte van je bewustzijn. Daardoor kan je minder accuraat reageren."

Heftige beelden van onderkoelde Mattias Skjelmose in helse Waalse Pijl Mattias Skjelmose kon woensdag niet op eigen kracht op de fiets blijven zitten tijdens de Waalse Pijl. Enorme kou, hagel- en regenbuien en daardoor een slecht wegdek zorgden voor veel uitvallers in de wielerkoers. De Deen van Lidl-Trek had het misschien wel het zwaarst.

Aanslag op je organen

"Die kou kan soms echt uren in je lichaam zitten. Het is een aanslag op je organen die moeten herstellen", vervolgt de bondsdokter zijn relaas. "Dus is snel opwarmen één, energie opwekken is iets anders. Eigenlijk weet je pas weken na de inspanning hoe het echt zit. Er zijn zelfs verhalen van renners die achteraf nooit meer dezelfde waren."

Toch is de kans gelukkig veel groter dat er niks aan de hand. "In 98% van de gevallen komt het goed na enkele weken. Al weet je dat niet meteen en is er nooit helemaal die zekerheid. Het is niet altijd onschuldig."