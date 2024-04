Mathieu van der Poel vloog razendsnel naar Spanje na Ronde van Vlaanderen en profiteert daar nu van

Mathieu van der Poel geniet in de zon na van zijn zege in de Ronde van Vlaanderen. Een dag na zijn derde overwinning in de Ronde zit hij alweer op de fiets, in Spanje.

Van der Poel won zondagmiddag met overmacht de Ronde van Vlaanderen. Tijd om dat ter plekke te vieren of even uit te rusten had hij niet. De wereldkampioen ging vanuit Oudenaarde rechtstreeks naar het vliegveld. Rond 21.00 uur zat hij al in het vliegtuig naar Spanje.

En dat terwijl de renner helemaal gesloopt was na afloop van de Ronde. "Dit was een van mijn zwaarste koersen ooit", zei hij. "Ik ben kapot."

Parijs-Roubaix

Toch kon Van der Poel het niet laten maandag alweer op de fiets te stappen. Daarbij profiteerde hij wel van een lekker zonnetje.

Samen met Freddy Ovett, een professionele offroad-wielrenner, maakte hij een trainingsritje. Van der Poel bereidt zich voor op Parijs-Roubaix, waar hij Fabian Cancellara kan opvolgen. De Zwitser was de laatste die in hetzelfde jaar zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix won (2013).