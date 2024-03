WK indoor atletiek | Femke Bol vliegt in wereldrecord naar 400 meter-titel, Lieke Klaver zilver

Femke Bol is voor de eerste keer wereldkampioene op de 400 meter indoor geworden. Bovendien deed de 24-jarige Amersfoortse dat in een nieuw wereldrecord: 49,17. Met 49,29 was ze al de wereldrecordhouder. Lieke Klaver werd tweede in 50,16.

Vanuit baan vijf nam de nummer twee van het WK 2022 direct een voorsprong op de concurrentes. Nadat de eerste twee bochten waren afgewerkt, koos Bol de koppositie, met Klaver in haar spoor. Met grote souplesse maakten de Nederlandse vrouwen het gaatje richting de rest groter. Klaver werd op het laatste rechte eind nog bedreigd door Alexis Holm, maar hield vast aan haar zilveren positie.

Bol verdient niet alleen goud, maar pakt met haar wereldrecord ook de bonus van 50.000 dollar.

Andere Nederlanders

Job Geerds ging niet naar de finale op de 60 meter horden bij het WK indoor atletiek 2024. De Amsterdammer werd in de derde en laatste heat vierde, in 7,62 seconden. Ook N'ketia Seedo kwam niet voorbij de halve finale, in haar geval op de 60 meter.

Job Geerds

Geerds' heat begon rommelig. De Chinees Shenglong Zhu was veel te snel weg: vals dus. Hij kreeg een rode kaart en moest vertrekken. Er bleven nog zeven man over, een plek bij de beste twee zou volstaan. Helaas lukte dat Geerds niet. Ook hoorde hij niet bij de twee beste tijdsnelsten van de heats. Grant Holloway won de heat in 7,32.

De 21-jarig Geerds werd in februari 2024 Nederlands indoorkampioen op de 60 meter horden. Zijn plekje in de halve finale van het WK indoor verdiede hij door derde te worden in zijn serie. Bij het NK scherpte hij het Nederlands record aan tot 7,57 seconden.

N'ketia Seedo

N'ketia Seedo redde het niet in haar halve finale 60 meter. De 20-jarige sprintster uit Utrecht werd zevende in de derde heat. Ze kwam niet overtuigend uit de startblokken, waarna in de tweede helft van de race de achterstand alleen maar groter werd. Ze eindigde in 7,29. De heat werd gewonnen door Julien Alfred, in 7,03.

