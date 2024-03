Estafettevrouwen grijpen aan de hand van Femke Bol wereldtitel op de 4x400 meter bij WK indoor

De Nederlandse estafettevrouwen hebben met een fantastische race goud gepakt op de 4x400 meter bij de WK indoor atletiek. Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte en Femke Bol liepen de hele race aan de leiding, zag de rest nog in de buurt komen, maar grepen in een tijd van 3.25,07 toch de wereldtitel.

Klaver, die zaterdag zilver pakte op de 400 meter achter Bol, was de startloopster en pakte meteen de leiding. Peeters wist die goed vast te houden. De Witte werd op de hielen gezeten door Jamaica, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, maar stond de leiding niet af.

De hele wereld dacht toen dat Bol, die een dag eerder de wereldtitel pakte op de 400 meter, een enorm gat zou gaan slaan met de rest. Niets was minder waar en heel gek was dat niet. De Nederlandse liep namelijk in de ochtend ook al de series en de vermoeidheid was goed te zien. Bol had het erg moeilijk als slotloopster, maar wist de Amerikaanse vrouwen net achter zich te houden.