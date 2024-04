LeBron James (39) voor de zeventiende keer naar play-offs NBA, Warriors met Stephen Curry stranden

LeBron James (39) heeft zich afgelopen nacht voor de zeventiende keer in zijn carrière geplaatst voor de play-offs van de NBA. De vedette won met Los Angeles Lakers van New Orleans Pelicans in het play-in-toernooi: 110-106. Voor de Pelicans is er nog hoop, zij spelen nog een beslissingswedstrijd tegen Sacramento Kings, dat Golden State Warriors versloeg.

Lakers op bezoek bij de Pelicans was een rematch van de laatste speelronde van de NBA, toen LA de achtste plek in de Western Conference veiligstelde. Die wedstrijd wonnen de Lakers overtuigend met 124-108. Een paar dagen later was de tweede wedstrijd een feit en dit keer stond de zevende plek in de play-offs op het spel.

LA Lakers trok opnieuw aan het langste eind en James was belangrijk met 23 punten, 9 rebounds en 9 assists. Net te kort voor een triple-double. Bij de tegenstander was Zion Williamson de grote man. Met 40 punten en 11 rebounds was hij bijna niet te verdedigen, alleen lieten zijn teamgenoten hem in de steek.

Play-offs

Los Angeles Lakers verzekerde zich zo als zevende team in het westen van de play-offs. In de openingsronde wacht een zware kluif, namelijk regerend kampioen Denver Nuggets met sterspeler Nikola Jokic.

De Pelicans mogen op herhaling. Zij kunnen nog het achtste team worden in de Western Conference, maar dan moeten ze wel in de beslissingswedstrijd winnen van Sacramento Kings. Die ploeg versloeg afgelopen nacht Golden State Warriors, dat de voorbije decennia nog vier keer kampioen werd in de NBA.

Voor Stephen Curry zit het seizoen er dus op. De sterspeler van de Warriors kan zich op gaan maken voor de Olympische Spelen, waar Team USA met een sterrenensemble aantreedt.