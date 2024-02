NBA All-Star Game eindigt met recordaantal van 211 punten voor Team Giannis Antetokounmpo

De beste basketballers uit de Eastern Conference hebben zondag- op maandag de NBA All-Star Game gewonnen. Dat deden ze door een recordaantal van 211 punten te halen tegen de beste basketballers uit het westen: 211-186.

Het team uit de Eastern Conference werd geleid door Giannis Antetokounmpo, maar de hoofdrol ging naar Damian Lillard. Hij werd na de wedstrijd verkozen tot MVP en scoorde ook de meeste punten van zijn team: 39. Karl-Anthony Davis was de grote man bij Team West én werd topscorer van de wedstrijd met liefst 50 punten.

LeBron James

LeBron James was de aanvoerder van het team uit de Western Conference. Voor James was het alweer zijn twintigste deelname aan de All-Star Game. Voor de 39-jarige James was het leiden van zijn team sowieso meer voor de bühne: hij speelde net geen veertien minuten mee. Liefst acht spelers uit zijn team maakten meer minuten.

James kon dus niet voorkomen dat zijn team verloor. East pakte in elk kwart meer punten en won dus volkomen terecht.