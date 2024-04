Nederlandse basketbalvrouwen plaatsen zich voor halve finales OKT

Het Nederlandse vrouwenteam is zaterdag groepswinnaar geworden van de poulfase in het 3x3 basketbal-OKT. Ze wonnen met 15-11 van Azerbeijan. De vrouwen zijn dus dicht bij een olympisch ticket.

Op de eerste dag van het OKT in Hong Kong versloegen de vrouwen Mongolië met 20-7. Ook van Chili wist het 3x3-team te winnen met 16-13. Zondag zal de halve finale gespeeld worden. Daar treffen ze de winnaar uit de poule van Hongarije, Polen, Egypte en Hong Kong.

Plaatsing voor de Olympische Spelen zou betekenen dat de 3x3-vrouwen voor het eerst deelnemen aan de Spelen. In 2021 waren ze in Tokio niet van de partij, toen stond 3x3 voor het eerst op het olympische programma. De ploeg, bestaande uit Loyce Bettonvil, Noortje Driessen, Janis Boonstra en Julia Jorritsma, heeft alles gegeven op het olympisch kwalificatietoernooi.

🏀 | OKT BASKETBAL 3X3



Voor zowel ons mannen- als vrouwenteam staan vandaag nog twee groepswedstrijden op het programma.



De eerste twee ploegen uit de poule plaatsen zich voor de halve finales.#TeamNL | @Basketball_NED — TeamNL🇳🇱 (@TeamNLtweets) April 13, 2024

"We wilden zeker eerste worden in de poule en gaven dus alles.", aldus Driessen. "We hadden het lastig in het begin maar bleven doorzetten. Het is goed voor ons zelfvertrouwen dat we er drie op rij winnen. Nu gaan we ons klaarmaken voor morgen. Ik denk dat we er klaar voor zijn."

Mannen komen ook in actie op OKT

De Nederlandse 3x3-mannen komen ook in actie op het OKT. Het team met Worthy de Jong, Dimeo van der Horst, Jan Driessen en Bryan Alberts heeft de eerste wedstrijd tegen Zwitserland gewonnen met 22-15. Zaterdag spelen zij nog tegen Hong Kong en Oostenrijk.