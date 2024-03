Bittere nasmaak: Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau verkopen geflopt restaurant XaXa

Yolanthe Cabau en Wesley Sneijder hadden, toen ze nog een koppeltje vormden, de droom om een restaurant te openen. In 2017 ging die wens in vervulling: op Ibiza openden ze restaurant XaXa. Maar de droom sloeg om in een nachtmerrie, want de zaak liep totaal niet.

Toen Yo en Wes uit elkaar gingen, in 2019, gingen de deuren van XaXa dicht. En dat bleef jarenlang zo. Het lukte als duo al niet om de tent aan de gang te krijgen, laat staan na de relatiebreuk. Er was gedoe met vergunningen, verbouwingen en klachten over overlast. RTL schreef dat het koppel misschien ook wel een inschattingsfout maakte met het bedrijfsmodel, want de prijzen waren volgens de omroep 'onnodig hoog'.

Restaurant XaXa

Vervolgens was een heropening door corona sowieso geen optie. En toen de pandemie over was, diende er zich nog geen veelbelovend plan aan om XaXa voort te zetten. Inmiddels zijn ze tot de conclusie gekomen dat het beter is om het pand te verkopen. Ditjes en Datjes constateert namelijk dat XaXa een nieuwe eigenaar heeft. Het interieur en de kleuren van de buitenkant zijn flink veranderd.

Dromen

De website van XaXa is al uit de lucht. Wel is er nog een Facebook-pagina, die sinds 2018 niet meer is benut. Ook het profiel op Instagram slaapt al jaren. Een treurig einde van een grootse droom, want het tweetal wilde zich intensief bemoeien met Xaxa. Volgens Story had Sneijder het plan om na zijn voetballoopbaan flink mee te werken aan de promotie van de tent, met als ambitie dat XaXa zou uit tot een van de grootste trekpleisters van Ibiza. Daarnaast zouden ze gaan samenwonen in de kustvilla Cala Tarida, op loopafstand van XaXa.