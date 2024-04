Hockeyfeestje met Ellen Hoog en Naomi van As liep een tikje uit de hand: 'Alleen maar overgeven'

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

"Na het WK van 2014 hadden we echt zo'n mooi feest", blikt Hoog terug in de aflevering 'Fanatieke fans & Laatste fluitsignaal'. "Toen was één wat jongere teamgenoot, die had nog niet zo veel feestje gehad, die was zó dronken. Die was zó lam, die was ook van een kruk gevallen."

"Nee, het was (Maartjes, red.) Paumen die van de kruk was gevallen", onderbreekt Van As haar oud-ploeggenoot. "Of had Paumen haar opgevangen toen ze van de kruk viel? Was het zoiets? Sorry Paum." "Nee, nee, zij was van de kruk gevallen, dat weet ik echt zeker", houdt Hoog vol dat het de jonge ploeggenote was. "We noemen geen namen, we zijn zo braaf."

'Kneiterbrak'

"De dag erna speelde de heren de finale en wij moesten gaan kijken. We waren wereldkampioen geworden. Kneiterbrak allemaal, maar we redden ons wel. Allemaal zonnebrillen op", gaat Hoog verder. Van As: "Wij waren al zo oud, we wisten wel wanneer we moesten stoppen." Hoog: "We hebben nog wel even op straat gedacht van: 'we gaan hier slapen'. Maar zij zag het echt allemaal niet meer. Ze was zo dronken."

'Ze kon helemaal niets meer'

"Ze werd de ochtend erna wakker en zat alleen maar te kotsen en overgeven", vertelt Hoog. "Ze kon helemaal niets meer. Maar je moet wel met het team mee naar de heren gaan kijken. En ze zat er hoor. Achter ons. En wij zaten de halve wedstrijd naar achteren te kijken, omdat we in een scheur lagen. En zij zat daar echt helemaal kapot te gaan." Van As: "We zaten ook nog eens in de brandende zon."

'Ze mocht niet naar huis'

"We werden veel in beeld genomen tijdens die wedstrijd en ik kreeg de hele tijd berichten van 'die zonnebril hebben jullie zeker niet voor niks op?'", gaat Hoog lachend verder. "Zij zat daar en het ging echt slecht met haar. Ze mocht ook niet naar huis die avond. Na tweeëneenhalve week in zo'n hotel heb je echt heel veel zin om naar huis te gaan, maar zij moest nog een nachtje blijven. Ze mocht niet naar huis rijden van de dokter. Toen hebben ze nog een kamer bijgeboekt."

Paumen lijkt zich het verhaal ook nog wel te kunnen herinneren. De strafcornerspecialiste van het Oranje van toen reageert schaterlachend op de Instagram-post van de podcast,

Meer verhalen van Ellen Hoog en Naomi van As

Tophockeyster na wilde avond met Sven Kramer op de vingers getikt: 'Dat hebben we nooit meer gedaan' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds vorige week even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Ellen Hoog vol ongeloof na bekentenis Naomi van As: 'Dat is wel heel erg' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Naomi van As en Ellen Hoog cynisch over prijzengeld: 'En dat was bruto!' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

'Ik verlang er naar om anoniem te zijn, dat je lekker kan tongen': ex-hockeysters Van As en Hoog over 'bekend zijn' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds vorige week even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Naomi van As maakte 'beginnersfoutje' in relatie met Sven Kramer: 'Heb ik één keer wat van gezegd' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Beluister hieronder de complete aflevering: