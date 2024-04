'Pijnlijke grap' Rico Verhoeven leidt tot veel reacties van volgers

Rico Verhoeven heeft op zijn Instagram een video geplaatst waarin hij 'even is vergeten dat hij kinderen heeft'. De kickbokser laat zien dat hij de deur van zijn koelkast niet dicht krijgt, waarop hij met de nodige agressie de deur dicht probeert te slaan. Dat heeft echter pijnlijke gevolgen. De video leidt tot hilariteit onder zijn volgers.

Verhoeven heeft samen met zijn ex drie kinderen, twee dochters Mikayla en Jazlynn en een zoontje Vince. In de reel op zijn Instagrampagina is hij dat naar eigen zeggen alleen even vergeten. In een grappige sketch krijgt hij de deur van zijn koelkast niet dicht, waarna hij hem met veel kracht dicht probeert te slaan. Vervolgens wordt er geknipt naar een beeld van een jong kind dat in de deuropening van een koelkast staat, waardoor het lijkt alsof die de deur hard tegen zich aan heeft gekregen.

Het is overigens niet zeker of dit een oud filmpje is van één van zijn eigen kinderen, of dat het beelden zijn van iemand anders. Als je goed kijkt is ook de inhoud van de koelkast anders dan in het eerste beeld met Verhoeven.

"Dat moment waarop ik mijn rol in het huishouden vergeten was", schrijft de kickbokser in het bijschrift van de video. Zijn volgers zien er de lol wel van in en reageren met veel lachende smileys. "Als je meer kracht zet, gaat die wel dicht", grapt een van hen.

"Haha, hier zal wel weer wat commentaar op gaan komen", klinkt een andere reactie. Dat is Verhoeven wel gewend. Hij plaatst vaker grappig bedoelde video's maar niet iedereen kan dat waarderen. Hij probeert er wel rekening mee te houden, en ervoor te zorgen dat de kans op verkeerde interpretaties zo klein mogelijk is. "De lijn tussen wanneer iets een grap is en wanneer mensen zich aangevallen voelen is aan het vervagen", zei Verhoeven een aantal maanden geleden bij het Algemeen Dagblad. "Je bent al snel slecht bezig als je het randje opzoekt. Je hoopt dat mensen het kunnen begrijpen, maar soms halen ze er een eigen waarheid uit."

Vastgebonden met ducttape

Toch weerhoudt het hem er niet van om de video's te blijven maken. Ook zijn vriendin, Naomy van Beem, vindt het leuk om aan de grappen van de wereldkampioen mee te werken. In een van de filmpjes wordt ze zelfs vastgebonden met ducttape nadat ze op haar telefoon zit tijdens het eten. Dat leidde tot veel ophef. "Agressie tegen een vrouw is echt niet grappig", luidden reacties. "Smakeloos." Anderen konden de humor er wel van inzien.