Raymond van Barneveld profiteerde van gigantische hoestbui Stephen Bunting: 'Hij bleef er zowat in'

Raymond van Barneveld won eerder deze week voor het eerst in drie jaar een toernooi. De vijfvoudig wereldkampioen was de sterkste bij Players Championship 5. Het had weinig gescheeld of hij had in de halve finale verloren, maar een hoestende Stephen Bunting schoot de 56-jarige darter te hulp.

Van Barneveld versloeg in de finale Bunting met liefst 8-1, maar had eerder op de dag al hulp gehad van de Engelsman. In de halve finale leek Barney zijn meerdere te moeten erkennen in Gary Anderson. De Schot kreeg in de allesbeslissende laatste leg namelijk twee matchdarts, maar toen kwam Bunting om de hoek kijken. Of nou ja, kijken...

Van Barneveld vertelde donderdag bij Viaplay dat Anderson afgeleid raakte: "Hij was uit zijn concentratie. Bunting stond op de baan ernaast enorm te kuchen. Hij bleef er zowat in. Gary schoot in de lach en miste daardoor twee wedstrijdpijlen. Dat was een hele belangrijke." Bekijk hieronder het volledige interview met Barney.

Toernooiwinst

Van Barneveld profiteerde door zelf zijn wedstrijdpijl wel te benutten was daarna in de finale te sterk voor Bunting, die ondanks zijn vreselijke hoestbui wel gewoon de eindstrijd haalde. Barney liet in de finale niets heel van The Bullet: 8-1.

De zege leverde Van Barneveld 15.000 duizend Britse ponden op en daardoor deed hij hele goede zaken op de ranking. Dat zorgt ervoor dat de kans groot is dat we hem op alle grote tv-toernooien gaan zien dit jaar. Tegen deze site vertelde hij dat het heel veel voor hem betekent.

Raymond van Barneveld dolblij met premie van 15.000 pond: 'Er valt zoveel stress weg' Raymond van Barneveld won maandag Players Championship 5 in Hildesheim. Het betekende zijn eerste toernooizege sinds 2021. En die eindzege in Duitsland kon hij goed gebruiken: "Ik ben nu bijna geplaatst voor alle Euro Tours. Dat zorgt ervoor dat er enorm veel stress wegvalt."

Geweldige pijlen

Barney keerde in 2021 terug bij de PDC. Hij was na het WK van 2020 gestopt, maar besloot om na iets meer dan een jaar alweer te gaan darten. Heel snel na het heroveren van zijn tourkaart pakte hij de titel bij een Players Championship-toernooi, maar daarna moest hij dus ruim drie jaar wachten op zijn volgende zege. De vijfvoudig wereldkampioen denkt wel te weten hoe het komt dat hij op dit moment zo goed staat te spelen.