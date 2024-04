Jarige Michael van Gerwen geeft cadeau aan Rob Cross en verliest in Liverpool

Michael van Gerwen heeft donderdagavond in de halve finale van de Premier League Darts zijn meerdere moeten erkennen in Rob Cross. De jarige Nederlander won eerder op de avond van Peter Wright, maar kon dit geen goed vervolg geven.

In de eersye twee legs van de partij liet Van Gerwen gelijk veel kansen liggen. Bij een stand van 2-2 had de Nederlander al vijftien pijlen (!) op de dubbel laten liggen.

Ondanks het goede scorende gemiddelde liep de Engelsman toch toch weer weg bij Van Gerwen. Cross begon zelf beter te scoren, nadat hij in de eerste paar legs juist in het zadel werd geholpen door Mighty Mike. Het werd uiteindelijk 2-6 voor Cross. Hij neemt het in de finale op tegen Luke Littler.

Kwartfinale

Nog voordat Peter Wright ook maar één pijl had gegooid, keken de mensen in de zaal elkaar raar aan. De Schot, normaal gesproken met een erg opvallende opkomst, had besloten om met een ander nummer naar het podium te lopen. Onder het genot van 'Yellow submarine' van The Beatles, natuurlijk afkomstig uit Liverpool, kwam de tweevoudig wereldkampioen het podium op.

Peter Wright changes his walk-on song for Liverpool... 🥁



Do you like it?! 🎶🥁 pic.twitter.com/XEG06FnRnJ — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) April 25, 2024

Naast een ander opkomstnummer trad Wright, niet geheel verrassend, ook weer aan met andere pijlen. In de eerste leg leek dat gelijk funest voor de rest van de partij, maar niks bleek minder waar. Van Gerwen kwam wel met 0-1 voor, maar verloor vervolgens drie legs op rij.

In de vijfde leg stond Wright na negen pijlen op dubbel 18 te wachten, toen Mighty Mike een belangrijke 47-finish gooide. Dit zorgde voor een ommekeer in de partij. In de achtste leg kon Wright daar verandering in brengen, maar dit liet hij op onnavolgbare wijze na. Op 110 gooide de Schot een triple 20, om vervolgens voor de bullseye te gaan. Van Gerwen strafte dit af en liep vervolgens uit naar 3-6.

Littler

Luke Littler was de eerste winnaar van de avond in Liverpool. De Manchester United-fan komt het niet laten om wat zout in de wonden te strooien van de voetbalrivaal. Bij zijn opkomst leverde dat hem gelijk een flink fluitconcert op.

De tweede partij van de avond was die tussen wereldkampioen Luke Humphries en World Matchplay-winnaar Nathan Aspinall. Laatstgenoemde won vorige week in Rotterdam en trok deze vorm door. Het werd 2-6 voor The Asp.