Uitblinker van kampioen PSV zat het hele seizoen op de bank: 'Iedereen mag weg, maar híj moet blijven'

Het heeft acht jaar geduurd, maar eindelijk kan er weer feest gevierd worden in Eindhoven. PSV heeft haar 25e titel gepakt in de historie van de club. Danny Koevermans, Boudewijn Zenden en Aad de Mos blikken terug op het seizoen dat PSV heeft gehad. "Af en toe toonden ze totale dominantie."

PSV was op weg naar het kampioenschap op recordjacht en had haar fans daarmee in de ban. Daarbij speelde PSV attractief voetbal; zeer aanvallend en werd er lustig op los gescoord. Danny Koevermans, die in 2008 kampioen werd met PSV, heeft het hele seizoen genoten van zijn oude club. "Ze straalden zoveel vertrouwen uit dit seizoen. Bij veel wedstrijden dacht ik echt: 'Hoeveel zal het deze keer gaan worden?'"

Het duurde tot de achttiende speelronde totdat PSV voor het eerst punten liet liggen in de competitie, daarvoor werd alles gewonnen. Niet gek dus dat zo'n gevoel begon te leven. De uitschakeling in de Champions League en het einde van de ongeslagen reeks later in het seizoen, temperden dat gevoel. Onterecht vindt PSV-icoon Boudewijn Zenden. "Ook de Johan Cruijff Schaal is gewonnen, er zijn zoveel prachtige dingen gebeurd dit seizoen. Het is gewoon erg bijzonder wat PSV heeft neergezet."

'Iedereen hunkert er naar'

Koevermans woont in de regio rondom Eindhoven en kon voelen dat er iets bijzonders gaande was dit seizoen. "Iedereen begon het steeds meer over het kampioenschap te hebben. Iedereen hunkert er weer naar na zoveel jaar. Het was echt aftellen geblazen vanaf februari", omschrijft hij.

Meesterbrein Peter Bosz

Eén belangrijke factor voor het succes van PSV is trainer Peter Bosz die in de zomer is aangesteld en direct zijn ploeg op zijn manier liet spelen. "Normaal heb je daar meer tijd voor nodig", zei Zenden. "Om dat in je eerste jaar zo tot uiting te laten komen, vind ik enorm knap. Als je dat kan bekronen met een titel, dat is de grootste beloning die je kan krijgen."

Aad de Mos heeft ook genoten van Bosz dit seizoen. De oud-trainer van PSV zag hoe hij zijn team met veel discipline liet spelen en noemt de duidelijkheid van Bosz een belangrijke eigenschap. "Er is nooit een andere manier mogelijk geweest dan hoe hij het vanaf moment één heeft uitgelegd. Backs zijn bij hem aanvallers, het middenveld ging alleen maar naar voren en er moest een directe lijn zijn naar Luuk de Jong. Dat kenmerkt het spel van Bosz."

Spelersgroep

De Mos denkt dat de samenwerking tussen Bosz, technisch directeur Earnest Stewart en algemeen directeur Marcel Brands de sleutel tot succes is geweest. "Ze zijn forser gaan investeren en ze hanteerden een oud systeem. De trainer én de technisch directeur moesten tevreden zijn, anders kwam er niemand. Daarmee heb je een gezond beleid."

En goede spelers werden er gehaald. Malik Tillman, Sergiño Dest, Noa Lang, Hirving Lozano. Het zijn wat namen die deze zomer naar Eindhoven kwamen en allemaal hebben ze grote impact gehad. Koevermans is volledig gevallen voor de twee huurlingen Tillman en Dest. "Die hadden eigenlijk al eigendom van PSV moeten zijn. Die zijn zo ontzettend goed."

Zenden merkte een andere speler op: Jerdy Schouten. "Wie PSV zeker weten moet houden is Jerdy Schouten. Hij staat wat minder in de picture, maar hij speelt zo makkelijk. Op verschillende posities ook, dat zal meerdere clubs niet ontgaan zijn. Hij springt minder in het oog dan Bakayoko, maar hij is ontzettend belangrijk geweest dit seizoen."

'Dat zou het grootste verlies zijn'

Zowel Koevermans als Zenden geeft aan dat er geen één speler uitgekozen kan worden die er echt bovenuit stak dit seizoen. "Als je één iemand gaat noemen, dan telt dat niet", aldus Koevermans. "PSV heeft zoveel mensen gehad die goed zijn geweest. De kwaliteit is geen moment naar beneden gegaan, iedere keer als iemand uitviel dan kwam er wel iemand anders die het moeiteloos opving."

De Mos vindt dat dit succes echt bij de trainer ligt. "Elke speler mag weg, maar Bosz moet blijven. Als hij gaat, zou dat desastreus zijn voor PSV. Er zijn genoeg goede voetballers in de wereld die beter zijn dan wat er nu bij PSV loopt. Iedereen is vervangbaar, vind ik."

Genieten van het kampioenschap

Nu PSV eindelijk weer kampioen is, wordt er al flink genoten van het moment. In Heerenveen waren de spelers al aan het hossen met de fans, de platte kar zal maandag door de stad gaan en de schaal zal wederom getoond worden. Koevermans heeft een belangrijke boodschap voor de spelers: geniet, geniet, geniet.

Van het kampioenschap van 2008 herinnert hij zich dat alles zo snel ook weer vergaat, dat je haast niet de tijd hebt om erbij stil te staan. "Er wordt nu twee dagen feest gevierd en dan is het weer klaar. Spelers gaan weg, er gaat weer getraind worden en voor je het weet, is de druk van het kampioen moeten worden er weer. Je hebt nooit écht een kans om er echt van te genieten. Ik hoop dat ze zo lang mogelijk en zoveel mogelijk met elkaar gaan feesten."

Op weg naar meer

De druk om weer kampioen te worden, die zal ongetwijfeld weer aanwezig zijn bij PSV. Zenden ziet veel kansen voor de club, ook vanwege het geld uit de Champions League. "Je kan nu veel eerder al de markt op, omdat je weet wat voor geld je gaat krijgen. Dat biedt perspectief, omdat het bedrag hoger ligt dan vorig jaar." Heel erg rouwig zou hij er dus ook niet om zijn als speler weg gaan, wat gaat terugkomen daar gaat het om.

"Je weet op het moment dat je kampioen wordt, dan gaat iedereen aan je trekken. Daar krijg je wel geld voor terug, maar je moet proberen om spelers te halen waarbij je kan doorbouwen. Maar dat is moeilijk. Je moet die spelers ook tijd geven om te wennen aan de nieuwe omgeving. Daar zal de uitdaging zitten, om weer het niveau te halen om kampioen te worden en Europees goed te presteren."