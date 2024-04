LIVE Premier League Darts Rotterdam | Michael van Gerwen verwacht 11.500 fans in Ahoy

Wereldsterren Michael van Gerwen, Luke Littler en Luke Humphries verschijnen donderdagavond aan de oche in Rotterdam. Volg hieronder de ontwikkelingen van de Premier League Darts in Ahoy, dat volledig oranje kleurt.

De avond begint rond 20:10 uur in Rotterdam. Voor de fans die niet aanwezig kunnen zijn in Ahoy, wordt de avond uitgezonden op Viaplay én op een gratis zender: Viaplay TV op het voormalige SBS9. Iedereen kijkt natuurlijk uit naar de enige Nederlander deze Premier League Darts. Van Gerwen speelt de laatste kwartfinale van de avond en hoopt dat zijn statistieken beter zijn dan de laatste jaren dat hij in Rotterdam gooide. Check zijn cijfers hier.

It's time for the Premier League to go Orange... 🟠



11,500 Dutch fans are set to pack out the @rotterdamahoy for Night Twelve of the 2024 Premier League! pic.twitter.com/9MoMceVus8 — PDC Darts (@OfficialPDC) April 18, 2024

Programma Premier League Darts Ahoy Rotterdam

Kwartfinales, vanaf 20:10 uur:

Michael Smith - Luke Littler

Rob Cross - Gerwyn Price

Peter Wright - Nathan Aspinall

Michael van Gerwen - Luke Humphries

Michael van Gerwen tegen z'n fans: 'Geluid kan niet hard genoeg'

Van Gerwen riep zijn fans op om donderdagavond veel geluid te maken in zijn kwartfinale tegen Luke Humphries. “De nummer één en twee van de wereld tegen elkaar is natuurlijk een geweldig affiche. Iedereen heeft natuurlijk zijn zwakke plekken, ook Luke Humphries. Daar moet ik van profiteren. Humphries kan natuurlijk wel geïrriteerd raken als hij het publiek tegen heeft, dus het geluid kan niet hard genoeg zijn”, knipoogt Van Gerwen naar zijn fans die naar Rotterdam komen.

Voorbeschouwing

Woensdag belde Sportnieuws.nl al met Vincent van der Voort om vooruit te blikken op de avond in Rotterdam. Volgens de darter vinden zijn collega's het uniek om in Ahoy te darten, omdat iedereen oranje gekleed is. Op andere locaties is ook iedereen verkleed, maar in allemaal verschillende kleuren.

De avond van tevoren sprak Sportnieuws.nl met Michael van Gerwen en Luke Littler, die alvast waren aangeschoven in Ahoy. Daar vertelde Van Gerwen dat hij de 17-jarige dartssensatie 'kebab-boy' noemt, omdat Littler tijdens het WK darts zei een kebabje op z'n tijd wel lekker te vinden. De media vragen nog steeds regelmatig naar zijn favoriete snacks en gerechten.

Ook was er wat serieuzer nieuws: Van Gerwen wist te vertellen dat er volgend seizoen een nieuwe speellocatie komt in de Premier League Darts. De Nederlander verklapte zelfs dat er in een nieuw land wordt gedart. De PDC zal blij zijn dat hij net op tijd zijn kaken op elkaar hield, want Van Gerwen wilde niet verklappen om welk land het ging.

