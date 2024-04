'Ik sta te shaken op m'n benen': van beveiliger tijdens darttoernooien naar winnaar op de Euro Tour

Martin Schindler kon ook niet geloven dat hij als winnaar met een prijs in z'n handen op het podium in Riesa stond. De Duitser mocht voor eigen publiek zijn eerste prijs de lucht in tillen en was na afloop sprakeloos.

Schindler was tien jaar geleden nog beveiliger tijdens darttoernooien. Hij moest fans in de gaten houden en bestraffend toespreken als ze te asociaal waren. Nu had hij al die fans in de Duitse stad achter zich en won hij in de finale met 8-5 van Gerwyn Price. "Ik sta te shaken op m'n benen", zei The Wall na afloop van de finale.

'Niet durven dromen'

"Hier had ik niet van durven dromen, tien jaar geleden. Maar ik heb er zo hard voor gewerkt en heb er zoveel in geïnvesteerd. Misschien ben ik nu wel de gelukkigste man op aarde", stamelde Schindler na het winnen van zijn eerste prijs. "Het is gewoon een gekkenhuis. Het is al een lange reis geweest, sinds ik acht jaar geleden begon met darten bij de PDC. En nu sta ik hier met een van zulke mooie bekers."

Martin Schindler met zijn gewonnen beker op de Euro Tour in Riesa. ©PDC

'Volledig volgens plan'

Schindler, die onderweg naar zijn Euro Tour-zege met Richard Veenstra en Danny Noppert twee Nederlanders uitschakelde, wil graag een van de beste darters zijn. Hij vindt dat het winnen van een Euro Tour aantoont dat hij nu een van de besten is. "Het ging volledig volgens plan, ik ben zo blij om deze trofee te winnen", sloot Schindler af.