Schots toptalent (10) gooide mede dankzij Michael van Gerwen bijna 105 gemiddeld: 'Hij was zo aardig'

Luke Littler zette de hele dartswereld op zijn kop door begin dit jaar als zestienjarige de WK-finale te halen. Die verloor hij nog, maar ondertussen draait hij moeiteloos mee tussen de grote mannen in de Premier League. Toch moet hij oppassen, want Owen Bryceland (10) staat alweer klaar om Littler op te volgen als de nieuwe dartssensatie. Dat hebben we allemaal te danken aan Michael van Gerwen.

Bryceland liet begin deze maand van zich horen tijdens de JDC Foundation Tour. De Schot won twee toernooien in hetzelfde weekend en zette ook nog eens het hoogste gemiddelde ooit bij een JDC-toernooi neer: Bryceland gooide in een wedstrijd tegen Joshua Machin een gemiddelde van liefst 104,86.

Littler werd in 2022 en 2023 wereldkampioen bij de JDC. Na zijn prestaties werd er dan ook gekscherend gezegd dat Littler op moet gaan passen. Bryceland heeft veel talent, maar als het echt zo ver komt dat hij over een aantal jaar bij de wereldtop hoort dan heeft Michael van Gerwen daar een grote rol in gespeeld.

Geboren na wereldtitel Van Gerwen

Bryceland werd geboren op 23 februari 2014, ruim een maand na de eerste wereldtitel van Van Gerwen. Al snel daarna begon hij met spelen. "Ik begon toen ik achttien maanden oud was, maar daar weet ik weinig meer van", vertelt hij tegen SunSport. "Ik kreeg voor mijn tweede verjaardag echte dartpijlen en mijn ouders wisten dat ik er voorzichtig mee zou doen."

Gary Anderson werd 2015 en 2016, de eerste levensjaren van Bryceland, wereldkampioen. Aangezien Bryceland net als Anderson een Schot is, is de tweevoudig wereldkampioen de grote held van de jonge darter. Ze hebben elkaar zelfs al eens ontmoet: "Gary heeft me zien spelen tijdens een demonstratie toen ik vier jaar oud was."

Bijzondere ontmoeting met MvG

Toch heeft hij meer te danken aan de rivaal van Anderson: Michael van Gerwen. "Twee jaar geleden ging ik naar een demonstratie met Van Gerwen in Newcastle. Hij wilde dat ik met hem zou trainen met het bord op de goede hoogte en vanaf de juiste afstand, want hij dacht dat ik goed genoeg was daarvoor."

Dat inspireerde Bryceland: "Toen ik thuis was heb ik mijn vader en moeder verteld dat ik graag mee wilde doen bij de JDC." Mighty Mike had veel indruk gemaakt op hem: "Hij was mijn inspiratie en zat aan tafel bij ons. Hij praatte met ons allemaal en hij was heel aardig tegen mij."

Record van Littler

Hoewel Bryceland nog maar tien jaar oud is, heeft Littler hem wel geïnspireerd om een bijzonder doel te stellen: "Ik heb er nog niet veel over nagedacht, maar ik kan proberen om in de Premier League te komen als ik zestien ben" Daarmee zou hij een jaar jonger zijn dan Littler nu is en dat was een record.