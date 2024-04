Michael van Gerwen na rommelige partij naar kwartfinales European Darts Grand Prix, Danny Noppert klaar

Michael van Gerwen heeft de kwartfinale van de European Darts Grand Prix gehaald. De Nederlander won in een wisselvallige wedstrijd met 6-4 van Jonny Clayton. Danny Noppert bleef steken in de achtste finales: hij ging met 6-1 ten onder in een zwakke wedstrijd tegen Rob Cross

Van Gerwen wil zich dit weekend revancheren voor zijn teleurstellende avond in Rotterdam Ahoy in de Premier League. De drievoudig wereldkampioen rekende zaterdag met 6-1 af met de Zweed Johan Engström, maar tegen Clayton ging het een dag later een stuk moeizamer. Gelukkig voor Van Gerwen had de Welshman het vizier op de dubbels niet op scherp staan.

De eerste zes legs van het duel waren ronduit merkwaardig. Geen van beide spelers wist hun eigen leg te winnen en dus was het 3-3. Het leek uit te draaien op een beslissende elfde leg, maar Clayton liet het bij een 5-4 stand voor Van Gerwen opnieuw liggen op de dubbels en de Nederlander sloeg toe.

Van Gerwen hoopt vanavond de beker omhoog te mogen tillen, want later op de zondag worden de kwartfinales, halve finales en finale gespeeld. De drievoudig wereldkampioen zal het publiek in zijn volgende partij niet aan zijn zijde hebben, want thuisspeler Gabriel Clemens is dan in Sindelfingen zijn tegenstander.



MvG KO's CLAYTON!



A clinical performance from Michael van Gerwen there, confidently defeating Jonny Clayton 6-4 to secure his spot in the last eight!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 | #ET4 pic.twitter.com/5r9fkgwFwB — PDC Darts (@OfficialPDC) April 21, 2024

Noppert naar huis

Voor Noppert zit het toernooi er wel op. Hij pakte de eerste leg van de wedstrijd, maar daarna was alles voor Cross. Beide heren haalden niet hun hoogste niveau, maar The Freeze trok dus aan het kortste eind. Cross treft in de kwartfinale Luke Humphries, die won van Stephen Bunting.

CROSS FREEZES OUT NOPPERT!



For the second time this year, Rob Cross batters Danny Noppert 6-1 on the Euro Tour! Neither player at their best but it's Cross who comes through with a dominant victory...



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 | #ET4 pic.twitter.com/Wiv2jQH86N — PDC Darts (@OfficialPDC) April 21, 2024

Uitslagen achtste finales

Josh Rock - Michael Smith 6-5

Gary Anderson - Gerwyn Price 6-4

Rob Cross - Danny Noppert 6-1

Luke Humphries - Stephen Bunting 6-5

Ross Smith - Ritchie Edhouse 6-5

Damon Heta - Scott Williams 6-2

Michael van Gerwen - Jonny Clayton 6-4

Gabriel Clemens - Dave Chisnall 6-3

Programma kwartfinales

Josh Rock - Gary Anderson

Rob Cross - Luke Humphries

Ross Smith - Damon Heta

Michael van Gerwen - Gabriel Clemens