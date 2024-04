Veelbesproken Merel Ek duikt op tussen dartfans in Ahoy en komt met opvallende reactie

Ze is bekend als politiek verslaggeefster en van haar bijdrages tijdens het programma Vandaag Inside, maar Merel Ek is ook een groot dartfan. In gesprek met Sportnieuws.nl vertelt wat ze zo leuk vindt aan de sport, wie haar favoriete darter is en gaat ze ook kort in op het mediarelletje waar ze onderdeel van was.

Ek is onder de indruk van Rotterdam Ahoy, waar ze donderdagavond op uitnodiging van Viaplay was. "Dit is bizar groot", zegt Ek, die darts een geweldig sport vindt. "Ik ben niet zo'n intense fan zodat ik alle ins en outs weet en er echt verstand van heb, maar ik vind het gewoon superleuk om te kijken."

Veel Nederlanders hebben bijvoorbeeld Michael van Gerwen of Raymond van Barneveld als favoriete darter. Bij Ek is dat niet het geval. Zij komt met een opvallende keuze. "Ik vind Peter Wright dus erg leuk! Hij komt altijd heel sympathiek over. Dat vind ik leuk aan hem."

Wright kon geen potten breken. Hij verloor in kwartfinale al. De latere winnaar Nathan Aspinall was te sterk. Sowieso speelt Wright weinig klaar in de Premier League. Hij staat na twaalf speelronden onderaan.

Een grote droom van Ek kwam in ieder geval niet uit in Rotterdam: "Ik hoop wel echt nog een nine darter mee te maken." Daarvoor moet Ek binnenkort een ander toernooi bezoeken, want die befaamde negendarter kwam er niet in Ahoy.

Confrontatie bij Vandaag Inside

Ek kwam vorige week in het nieuws na een uitzending van Vandaag Inside, toen René van der Gijp het opnam voor Johan Derksen. Die kreeg onlangs veel kritiek na vermeende racistische opmerkingen over politicus Habtamu de Hoop. Ek was tijdens de beruchte uitzending te gast en gaf later aan dat ze er eigenlijk iets van had moeten zeggen. Dat schoot bij Van der Gijp in het verkeerde keelgat.

Toen Ek er door Sportnieuws.nl naar werd gevraagd, wilde ze er niet te veel worden over kwijt: "Oh joh, ik zit er al twee jaar. Ik zeg altijd: alles wat ik over die mannen te zeggen heb, of over het programma, dat doe ik in het programma zelf. En niet via andere media. Als ik daar iets van vind, dan zeg ik dat daar."