Helmut Marko uit kritiek op 'achteruitgaande' Sergio Pérez na teleurstellende race: 'Geeft ons stof tot nadenken'

Het was niet de race waar Red Bull op gehoopt had, zoveel is duidelijk. Max Verstappen viel uit tijdens de Grand Prix van Australië en Sergio Pérez eindigde op een teleurstellende vijfde plaats. Red Bull-adviseur Helmut Marko was dan ook niet tevreden en teambaas Christian Horner bood zelfs zijn excuses aan.

In gesprek met ServusTV sprak de Oostenrijker zijn zorgen uit over de snelheid van de Mexicaan, in vergelijking met de eerste paar rondjes van de Nederlandse wereldkampioen. "Bij Max zag je dat hij, ondanks de remproblemen, het tempo kon volgen in de eerste rondes. Hem was het dus wel gelukt om mee te komen."

'Perez gaat achteruit'

De snelheid van Pérez was allesbehalve optimaal, concludeerde Marko. Of dat aan de coureur of de auto lag, laat de 80-jarige in het midden. "Checo ging echter achteruit. Waarom? We waren op sommige momenten twee seconden langzamer dan de leider in de wedstrijd. Daar moeten we naar gaan kijken. Misschien was de bandendruk te hoog voor deze omstandigheden of zijn we met de set-up de verkeerde kant opgegaan, want hij was twee seconden langzamer!"

"We dachten dat de problemen waren opgelost, wat bij Max ook het geval was, denk ik. Maar zoals ik al zei: het raceresultaat van Checo geeft ons wel stof tot nadenken."

Christian Horner

Teambaas Christian Horner was wat coulanter voor Pérez. Na afloop van de race bood hij zijn excuses aan bij zijn coureur, na een dramatisch verlopen Grand Prix.

