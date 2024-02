Formule 1 | Vijf zaken die opvielen bij de eerste testdag in Bahrein

De eerste testdag in Bahrein zit erop. Is er al een pijl op te trekken welke teams goed en slecht zijn? Lees hier vijf zaken die opvielen bij de eerste testdag van de Formule 1.

Allereerst: het is enorm onverstandig om allerlei conclusies te trekken uit de tijden van de testdagen. Sommige teams zullen sandbaggen, wat neerkomt op: niet alle snelheid laten zien. En andere teams kijken bijvoorbeeld naar de long runs en zetten dus nog geen snelle tijden neer.

Géén rode vlaggen op de eerste testdag

Bij de eerste testdag zagen we nul rode vlaggen. Normaal gesproken vliegt er nog wel eens een coureur van de baan af, omdat de teams bijvoorbeeld veel aanpassingen aan hun auto hebben gedaan en de bolide dan onbestuurbaar blijkt. Of dat er een rookie op de baan is, die nog aan de auto moet wennen. De grid kent alleen maar coureurs met minimaal één jaar ervaring, dus geen rode vlaggen op woensdag.

Mercedes nog niet zonder problemen

Bij Mercedes ging het nog niet naar wens. George Russell kon in de ochtend geen snelle tijden neerzetten en er werd flink gesleuteld aan zijn auto. In de middag ging het wat beter, maar nog zeker niet top. Alleen Haas was langzamer dan Russell, verder waren alle teams met minimaal één auto sneller.

Max Verstappen heeft al tijd om te 'koersen'

Max Verstappen kende een lekkere eerste dag. Hij reed 142 ronden en was ook de allersnelste, ook noteerde hij de beste tijd in sector 1 en 2. De drievoudig wereldkampioen had zelfs tijd om een proefstart te doen. Dat zien we niet vaak op de eerste testdag van het nieuwe seizoen.

🏁 DAY ONE CLASSIFICATION 🏁



Verstappen leads the way, chased by Norris, Sainz and Ricciardo 👀#F1Testing #F1 pic.twitter.com/CIQYiaOULM — Formula 1 (@F1) February 21, 2024

Max Verstappen seconde sneller dan vorig jaar

Max Verstappen was vorig jaar ook de snelste op de eerste dag van de testweek, met een tijd van 1:32.837. Dit jaar reed de drievoudig wereldkampioen wederom de snelste tijd: 1:31.344. Hoewel het nog niet alles zegt, neigt het er wel naar dat de Red Bull nog meer snelheid heeft gevonden. Lando Norris was als nummer twee meer dan een seconde langzamer.

x 2023 2024 Testdag 1 1:32.837 1:31.344 Testdag 2 1:31.610 ? Testdag 3 1:30.305 ? Pole position bij kwalificatie 1:29.708 ?

Bijzondere auto van Stake

Wat zag die auto van Stake (ook wel Sauber) er bijzonder uit op de baan! Een echte jaren '80-look, met dat 'computergroen'. Hieronder een mooi plaatje van de auto.

Stake F1 / Getty Images