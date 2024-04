Toto Wolff toch aanwezig bij Grand Prix van Japan na dramatische seizoensstart Mercedes

Toto Wolff is er dit weekend toch bij als de Grand Prix van Japan op de planning staat. De 52-jarige teambaas van Mercedes zou de race eigenlijk vanuit Monaco volgen, maar heeft na de slechte seizoensstart besloten om toch naar Japan af te reizen.

Wolff en Mercedes zijn het seizoen niet goed begonnen. Bij de vorige race in Australië stond er DNF achter de naam van zowel Lewis Hamilton als George Russell. In de twee races daarvoor kwam Mercedes flink te kort om mee te doen om de podiumplekken. "Het is een hele moeilijke periode voor ons", zei Wolff daarover in Melbourne.

Formule 1 | GP Japan 2024: zet de wekker vroeg om Max Verstappen in actie te zien Het vierde raceweekend van seizoen 2024 start vrijdag 5 april in Japan. Max Verstappen en Red Bull Racing azen op revanche na de mislukte Grand Prix van Australië. Lees hier alles wat je moet weten over het programma en het circuit van de Grand Prix in Suzuka én hoe laat je de wekker moet zetten.

De Daily Mail meldde dat de Oostenrijker heeft besloten om minder te willen vliegen - en dat is best lastig, aangezien het complete F1-circus de hele wereld rondreist. Wolffs keuze om niet naar Suzuka te gaan stond voor het seizoen vast, maar daar is hij toch op terug gekomen. In 2023 zei hij tijdens een interview overigens al dat hij de komende jaren zijn aanwezigheid op het circuit wil terug schroeven.

Rampzalige seizoensstart

Wolff zal waarschijnlijk een aantal andere races dit jaar ook missen, maar na de slechte start van het seizoen wil hij er in Japan wel bij zijn. Mercedes staat na drie races op de vierde plaats in de WK-stand bij de constructeurs. Het gat met Red Bull en Ferrari is al levensgroot.

Het team van Max Verstappen staat 71 punten voor, terwijl de Italianen een voorsprong hebben van 67 punten op het ooit zo dominante Mercedes. Het verschil met nummer drie McLaren is met 29 punten ook al groot.

De situatie zorgde ervoor dat Wolff na de vorige race zelfs vraagtekens zette bij zijn eigen functioneren. Na de uitvalbeurten van Hamilton en Russell in Australië gaf hij tegen de media aan dat hij 'zichzelf heel graag op zijn neus wilde slaan'.

Toto Wolff snapt twijfels over zijn positie na rampzalige race: 'Wil mezelf op mijn neus slaan' De Grand Prix van Australië eindigde niet alleen voor Max Verstappen in een domper. Ook bij Mercedes waren de druiven zuur en niet zo'n beetje ook. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell vielen allebei uit en dus werd het een puntloos weekend. Teambaas Toto Wolff was dan ook zwaar teleurgesteld na afloop.

Vervanging niet nodig

Bradley Lord en James D'Ambrosio zouden komend weekend in eerste instantie zijn taken overnemen. Dat gebeurde vorig jaar ook tijdens de Grands Prix van Japan en Qatar, toen Wolff er vanwege een knieoperatie niet bij was. Wolff zal nu zelf de leiding hebben op Suzuka.