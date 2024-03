Goed nieuws voor Estavana Polman én Nederlands handbalteam richting Olympische Spelen

Estavana Polman is op tijd hersteld van haar blessure om aan te sluiten bij het Nederlands handbalteam voor het olympisch kwalificatietoernooi. De bondscoach had ondanks haar fysieke problemen een plek voor Polman over gehouden in de selectie.

Bondscoach Per Johansson liet begin de maand weten dat het een race tegen de klok zou worden voor Polman. "Ik hoop heel erg dat ze erbij is, want ze is belangrijk voor het team. Ik heb nu veertien meiden geselecteerd en heb dus nog twee plekken over. Ik wacht met het invullen van die plekken tot ik weet of Estavana het gaat halen."

Polman miste vorige maand nog de twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië. De 31-jarige speelster van van Rapid Boekarest zal zich dinsdag melden bij Oranje op sportcentrum Papendal.

Het OKT vindt plaats van 11 tot en met 14 april. Nederland strijdt met Argentinië, Spanje en Tsjechië om een plek op de Spelen in Parijs. De beste twee landen plaatsen zich.