Programma, stand en uitslagen OKT handbal | Nederlandse handbalsters hard op weg naar Olympische Spelen

De Nederlandse handbalsters zijn donderdag begonnen aan het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Spaanse Torrevieja. De handbalsters zitten in een poule samen met gastland Spanje, Argentinië en Tsjechië. De top twee van de poule plaatst zich voor de Olympische Spelen in Parijs komende zomer.

De Olympische Spelen van 2020 werden een teleurstelling voor de handbalsters. In de kwartfinale was het opnieuw Frankrijk dat Nederland uitschakelde en zo een eind maakte aan de olympische droom. Tijdens de Spelen van 2016 in Rio waren het ook de Fransen die in de halve finale wonnen van de handbalsters. Toch wacht er deze zomer een nieuwe kans wanneer de dames zich weten te kwalificeren voor de Spelen in Parijs.

Zo werkt het OKT

Nederland komt van 11 tot en met 14 april in actie tijdens het OKT in het Spaanse Torrevieja, ten zuid-oosten van Alicante. Dat is geen onbekend terrein voor Oranje. In 2021 werd daar ook de groepsfase van het WK gespeeld. In Spanje moeten de handbalsters kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs afdwingen. Hiervoor moet Nederland het opnemen tegen Argentinië, Tsjechië en Spanje, toevallig allemaal landen die Oranje eerder heeft verslagen in de poulefase van het WK van 2023. Om een ticket voor de Olympische Spelen te bemachtigen is een plek bij de beste twee een vereiste.

Het had zomaar gekund dat het OKT plaats zou vinden in Nederland. De handbalbond had het evenement graag naar ons land willen halen. Op die manier was het een mooie generale repetitie geweest voor het WK dat Nederland in 2025 samen met Duitsland organiseert.

Op welke zender zijn de handbaldames te zien?

Alle wedstrijden van de handbaldames op het OKT zijn live te zien op Ziggo Sport. Een kwartier voor de wedstrijd start de voorbeschouwing. Echter wordt niet iedere wedstrijd op het openbare kanaal van Ziggo Sport uitgezonden. Kijk hieronder op welke zender van Ziggo Sport iedere wedstrijd wordt uitgezonden.

Vrijdag 12 april, 18:30 uur: Nederland - Tsjechië (Ziggo Sport Select & Ziggo Sport Voetbal)

Zondag 14 april, 18:00 uur: Spanje - Nederland (Ziggo Sport Racing)

Uitslagen OKT handbal

Donderdag 11 april:

Tsjechië - Spanje 21-31

Nederland - Argentinië 34-22



Vrijdag 12 april:

Nederland - Tsjechië

Argentinië - Spanje



Zondag 14 april:

Tsjechië - Argentinië

Spanje - Nederland

Stand OKT

Land Wedstrijden Punten Doelsaldo Nederland 1 2 34-22 Spanje 1 2 31-21 Tsjechië 1 0 22-31 Argentinië 1 0 22-34



De eerste twee ploegen plaatsen zich voor de Olympische Spelen.

Nederland - Argentinië

De Nederlandse handbalsters kwamen donderdag voor het eerst in actie tegen de nummer 20 van het WK 2023: Argentinië. Op het WK won Nederland met 41-26 van de Zuid-Amerikanen, maar in de beginfase was het schrikken geblazen. Argentinië kwam al snel met 5-0 voor, maar Nederland werd daarna wakker en draaide het toch vrij simpel om. Dat waren de handbalsters ook aan hun stand verplicht, want de drie vorige ontmoetingen werden allemaal met ruime cijfers gewonnen.

Nederland - Tsjechië

De tweede wedstrijd van het OKT speelt Oranje tegen Tsjechië. De nummer acht van het WK van 2023 werd in de groepsfase verslagen met 33-20. Ondanks het verlies eindigde Tsjechië als tweede in de poule achter Nederland, waardoor beide landen de kwartfinales bereikten. Na deze ontmoeting op het WK volgden twee nieuwe overwinning in het huidige kalenderjaar in de ongeslagen EK-kwalificatie die Nederland speelde. De laatste verloren wedstrijd tegen de Tsjechen dateert uit 2015.

Spanje - Nederland

Oranje wacht zondag tijdens de laatste wedstrijd van het OKT wellicht de zwaarste uitdaging tegen gastland Spanje. Het afgelopen WK eindigde Spanje nog op een teleurstellende dertiende plaats. Nederland won in de groepsfase met 29-21, wat betekende dat Spanje werd uitgeschakeld voor de volgende ronde. Sinds de nederlaag tegen Oranje zijn de Spaanse handbalsters tot zover ongeslagen. In 2014 verloor Nederland voor het laatst tegen Spanje, maar het zijn vaak spannende wedstrijden tegen de Zuid-Europeanen. De bekendste wedstrijd tussen Nederland en Spanje is de WK-finale van 2019, die Nederland met 30-29 in de laatste seconde won.

Estavana Polman

Achter de naam van Estavana Polman staat voorlopig nog een vraagteken. De handbalster haakte vorige week af bij Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Portugal en Finland wegens een kuitblessure. Polman reisde om die reden niet af naar Portugal. Toch deelde ze op Instagram dat ze in Spanje is, waar Oranje vanaf donderdag in actie komt voor het OKT. Er wordt in ieder geval alles aan gedaan om de ervaren speelster klaar te stomen voor de belangrijke duels.

Haar naam was nog niet te vinden in de selectie van bondscoach Per Johansson. Maar de Zweedse coach liet weten na de gewonnen wedstrijd tegen Finland een extra speelster toe te voegen aan de selectie. Zeer waarschijnlijk is dat de naam van Polman, maar het is een race tegen de klok of ze op tijd fit is. De veertien speelsters die sowieso geselecteerd zijn, zie je hieronder.

Selectie van Nederland

De selectie van de handbaldames van TeamNL voor het OKT bestaat uit: